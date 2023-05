Cinema di qualità a 3 euro a Vicenza e provincia: le sale e le pellicole in programma

Ultimo appuntamento di maggio a Vicenza e provincia con le proiezioni a tre euro.

La rassegna riprenderà nel mese di novembre.

Ultimo appuntamento martedì 30 maggio nelle sale di Venezia e provincia con le proiezioni della rassegna “La Regione del Veneto per il cinema di qualità – La Regione ti porta al cinema con tre euro – I martedì al cinema”, progetto pluriennale della Regione del Veneto realizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Cinema d’Essai (FICE) delle Tre Venezie e l’Unione interregionale Triveneta AGIS.

In città, si conferma ricca la programmazione del Cinema Odeon con quattro opere in cartellone a costo ridotto. Si comincia alle 17.00 con la proiezione in versione originale sottotitolata di “Le margheritine” (Repubblica Ceca, 1966, 74’) di Věra Chytilová. Due ragazze, una mora e una bionda, con lo stesso nome, Maria, e la stessa carica devastatrice. Insolenti e spregiudicate, combattono il tedio dedicandosi con spirito anarchico e nichilista alla ricerca del divertimento e del piacere. D’altra parte, se tutto nel mondo va storto, perché rigare dritto? Si prosegue alle 18.00 (con replica alle 21.00) con “Rapito” (Italia, 2023, 134’) di Marco Bellocchio. Nel 1858, nel quartiere ebraico di Bologna, i soldati del Papa irrompono nella casa della famiglia Mortara. Per ordine del cardinale, sono andati a prendere Edgardo, il loro figlio di sette anni che, secondo le dichiarazioni di una domestica, a sei mesi, era stato segretamente battezzato. La legge papale è inappellabile: deve ricevere un’educazione cattolica. La battaglia dei Mortara per riavere il figlio assume presto una dimensione politica. Alle 18.30 inizia la proiezione di “Daliland” (Gran Bretagna 2022, 104’) di Mary Harron. New York 1974, James lavora presso la galleria d’arte che ospiterà la prossima esibizione del genio Salvador Dalí. Quando l’artista in persona gli propone di diventare suo assistente, il ragazzo pensa di coronare il sogno della sua vita, ma presto scopre che non è tutto oro quel che luccica. Infine, chiusura all’insegna del Cinema italiano alle 20.45 con “Il sol dell’avvenire” (Italia, 2023, 95’) di Nanni Moretti. Giovanni, regista italiano in ambasce tra una moglie in analisi e un produttore sull’orlo del fallimento, ha smesso di credere nell’avvenire. A immagine del suo protagonista, figura di prua dell’Unità e della sezione comunista del Quarticciolo, vuole “farla finita” col mondo che avanza in direzione ostinata e contraria: la consorte ha deciso di investire su un giovane regista de-genere, la figlia di sposare un uomo (molto) più vecchio di lei, la sua attrice principale di improvvisare l’amore in un racconto politico e poi c’è Netflix che produce cinema in scatola.

In provincia, “Il sol dell’avvenire” (Italia, 2023, 95’) di Nanni Moretti è in programma anche al Multisala Metropolis di Bassano del Grappa (ore 17.45 e 19.45). Al Multisala Starplex di Marano Vicentino troviamo invece, alle 18.10 e 21.10, il film “Guardiani della Galassia Vol. 3” (USA, 2023, 150’) di James Gunn. Dopo aver acquisito Ovunque dal Collezionista, troviamo i Guardiani intenti a riparare gli enormi danni provocati da Thanos, determinati a fare di Ovunque un rifugio sicuro, non solo per sé, ma per tutti i profughi sfollati dal severo universo.

Il costo del biglietto è di 3 euro. Nel caso di Multisala verificare preventivamente quali proiezioni sono a 3 euro. La prenotazione dei posti è facoltà riservata alla gestione della sala.

Gli appuntamenti con la rassegna “La Regione del Veneto per il cinema di qualità – La Regione ti porta al cinema con tre euro – I martedì al cinema” riprenderanno nel mese di novembre 2023.

Per informazioni

Unione Interregionale Triveneta AGIS

Tel. 049 8750851

agis3ve@agistriveneto.it

www.agistriveneto.it

www.facebook.com/agis.trevenezie/