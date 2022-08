CHIAMPO ILLUMINATA DA LUCI A LED

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

A Chiampo la città s’illumina… a led! Un intervento in cui verranno sostituiti 1643 punti luce con nuove lampadine a led e che andrà a sistemare anche i lampioni e i pali non a norma. Con questa operazione, il comune punta a rendere efficiente da un punto di vista energetico tutto il territorio, riducendo del 60% i costi comunali sulla luce e ridurrà i rischi per tutti i cittadini. Servizio di Paolo Usinabia.