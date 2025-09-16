Certificazione parità di genere. Se non fosse come pensiamo?

Il convegno, organizzato dal Gruppo Donne di Apindustria Confimi Vicenza, si terrà mercoledì 17 settembre in villa Cordellina Lombardi a Montecchio Maggiore. Tra gli ospiti la presidente nazionale del Gruppo Donne Confimi, le consigliere regionali di Parità Francesca Torelli e Mirta Corrà ed Erika Maran, Presidente della Commissione provinciale Pari opportunità.

«Alcuni imprenditori considerano certi tipi di certificazioni superflue o, peggio ancora, quasi una “moda” del momento. Per questo abbiamo voluto un titolo provocatorio: “Certificazione parità di genere, e se non fosse come pensiamo?” perché, siamo estremamente convinte dell’impatto più che positivo che questa può imprimere all’interno dell’azienda».

Alice Borsetto, Presidente provinciale Gruppo Donnedi Apindustria Confimi Vicenza e componente di Giunta nel medesimo Gruppo nazionale, presenta così l’ottica con la quale verrà affrontato il convegno, organizzato dal Gruppo Donne di Apindustria Confimi Vicenza, che si svolgerà mercoledì 17 settembre, alle ore 17.30, in villa Cordellina Lombardi a Montecchio Maggiore.

Ad aprire i lavori sarà Borsetto alla quale farà seguito l’intervento di Vincenza Frasca, presidente nazionale Gruppo Donne Confimi e componente della Giunta nazionale Confimi, che incentrerà il proprio intervento sul Manifesto dell’imprenditoria femminile, “Start We Up”.

Si entrerà nel vivo dell’incontro con due testimonianze aziendali: quelle di Landlab Srl di Quinto Vicentino e di ATP Enviroment Srl di Torri di Quartesolo, che la certificazione parità di genere l’hanno già ottenuta.

A seguire il talk che vedrà protagoniste le consigliere regionali di Parità Francesca Torelli e Mirta Corrà e le imprenditrici associate Veronica Grillo (che fa parte del Gruppo Donnedi Apindustria Confimi Vicenza), ed Erika Maran, Presidente della Commissione provinciale Pari opportunità, anche lei componente del Gruppo Donne di Apindustria, oltre che del Consiglio di mandamento di Vicenza.