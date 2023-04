“Cavalli in Villa” debutta a teatro con “Roma” di Sgarbi

Si alza il sipario il 29 e 30 aprile presso il Parco Ippodromo di Lonigo sul secondo anno di “Cavalli in Villa”, presentato questa mattina a Palazzo Pisani (Lonigo), evento unico in Italia che porta gli sport equestri all’interno di alcune delle più prestigiose dimore storiche del Veneto: un inedito contenitore che unisce l’eccellenza della storia e dell’arte del nostro Paese al territorio grazie a un animale che ne è perfetto emblema, il cavallo, eletto ad alfiere della cultura.



Il Sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi, patron dell’evento anche in questa edizione, aprirà oggi gli appuntamenti della prima tappa mercoledì 26 aprile presentando alle ore 20 presso il Teatro Comunale di Lonigo il suo ultimo libro “Roma”, dal Rinascimento ai giorni nostri, portando il pubblico dentro un appassionato viaggio nella storia vista dagli occhi luminosi e penetranti dell’arte (per prenotarsi gratuitamente scrivere a info@cavalliinvilla.it). Nel fine settimana alle porte sarà possibile assistere a concorsi ippici di salto ostacoli, dimostrazioni ludiche di discipline equestri come l’Horse Ball e il Volteggio, e spettacoli di teatro equestre che mostreranno la magia della comunicazione “uomo-cavallo”. In campo diverse razze di cavalli, tra cui i giganti CAI TPR (Cavallo Agricolo Italiano da Tiro Pesante Rapido) e i Q-Arab, bellissimi soggetti derivati dall’incrocio tra il Quarte Horse e il Purosangue Arabo.

Si parlerà poi di sicurezza sulle strade legata all’uso di alcol, con l’arrivo del pullman azzurro della Polizia Stradalegrazie alla Fondazione Gaia von Freymann, fino a lezioni dal vivo a cura di Horse Emergency per conoscere e tutelare l’ambiente. Il Villaggio del Bambino, poi, accoglierà i bimbi e le loro famiglie per fare il battesimo della sella attraverso un approccio ludico-educativo innovativo e in totale sicurezza, con un’aera dedicata al primo approccio di un’affascinate disciplina equestre, il volteggio a cavallo, che consiste nell’eseguire esercizi ginnici sul cavallo.



Grazie alla presenza degli atleti paralimpici dell’associazione “Cuore oltre l’ostacolo” sarà possibile vedere come la disabilità si sposi perfettamente con gli sport equestri in emozionanti riprese di para-dressage. L’associazione, guidata da Gianmaria Salvò istruttore FISE paralimpico, promuove gli sport integrati e il plus di lavorare insieme. Parteciperanno inoltre, con varie esibizioni, i giovani atleti veneti che hanno preso parte alle Ponyadi, così come quelli del Trofeo Teatro Equestre, che ha debuttato l’anno scorso al Gran galà di FieraCavalli: un’iniziativa unica in Italia quest’ultima, esclusiva di FISE Veneto, che vedrà le nuove leve esibirsi in performance artistiche in sella ai propri pony.

La vocazione charity del progetto prenderà corpo in questa tappa grazie alla collaborazione con Lions Club Vicenza “La Rotonda”, per portare conoscenza e aiuti concreti sul mondo dell’autismo. L’acquarellista Gianfranco Barco – coordinatore del progetto “Pennellate d’autismo”, quest’anno alla sua terza edizione – dipingerà direttamente dal vivo le scene di cavalli e persone che più lo attrarranno, a fianco ad altri artisti che hanno preso parte a questa rete solidale. I quadri saranno acquistabili dal pubblico ed esposti a FieraCavalli 2023: il ricavato sarà interamente donato da Cavalli in Villa alla Fondazione Cuore Blu di Verona e Vicenza per vivere gli autismi.

Visitabile infine la mostra dei bambini e ragazzi delle scuole del territorio che, grazie alla sinergia tra gli Istituti scolastici e Cavalli in Villa, esporranno i loro elaborati legati al mondo del cavallo, a fianco alla mostra fotografica “Profumo di criniera”, che potrà essere visitata grazie a un percorso guidato.Qui il programma della prima tappa

https://www.cavalliinvilla.it/wp-content/uploads/2023/04/Programma-LONIGO_1-tappa.pdf. Tutte le info suwww.cavalliinvilla.it.