CRONACAVENETO
25 Febbraio 2026 - 15.19

Caos in Romea: mezzo pesante con carico sbilanciato, strada chiusa a Porto Viro

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

PORTO VIRO (RO) – Disagi alla circolazione questa mattina lungo la SS 309 Romea, dove intorno alle 11:00 si è reso necessario l’intervento dei Vigili del fuoco per assistere l’autista di un mezzo pesante con il carico pericolosamente sbilanciato.

Il camion trasportava lastre di ferro che, a seguito di una frenata improvvisa, si sono spostate in avanti verso la cabina, tranciando i cavi dell’aria. Una situazione potenzialmente pericolosa che ha richiesto l’immediato intervento delle squadre del comando di Rovigo, giunte sul posto con l’autogrù insieme al personale del distaccamento di Adria.

I Vigili del fuoco hanno provveduto al sollevamento del carico e al suo riposizionamento in sicurezza sul rimorchio. Durante le operazioni la SS 309 è stata temporaneamente chiusa al traffico veicolare, con inevitabili rallentamenti e code.

Il rimorchio è stato successivamente rimosso da un carro attrezzi privato. Sul posto erano presenti anche la polizia locale e gli operatori stradali per la gestione della viabilità e la messa in sicurezza dell’area.

L’intervento si è concluso intorno alle 14:00, con il ripristino della normale circolazione lungo l’arteria.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Caos in Romea: mezzo pesante con carico sbilanciato, strada chiusa a Porto Viro | TViWeb Caos in Romea: mezzo pesante con carico sbilanciato, strada chiusa a Porto Viro | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy