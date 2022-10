Cade in bici sul Summano: 45enne riportato giù in barella

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

Poco prima di mezzogiorno di sabato, la Centrale del Suem ha allertato il Soccorso alpino di Schio, per un ciclista caduto dalla mountain bike a pedalata assistita, mentre con tre amici scendeva lungo un sentiero del Monte Summano. Ottenuta la posizione del luogo dell’incidente, una squadra ha raggiunto il 45enne di Cologna Veneta (VR) e gli ha prestato le prime cure a seguito del sospetto trauma alla spalla riportato. Caricato sulla barella, l’infortunato è stato trasportato per un’ora fino al rendez vous con l’ambulanza, partita in direzione dell’ospedale di Santorso.