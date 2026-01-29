Bretella dell’Albera, chiusa la rampa di accesso da viale del Sole: stop alle manovre a rischio

VICENZA – Scatta la chiusura della rampa che da viale del Sole permette l’immissione sulla bretella dell’Albera in direzione Costabissara–Thiene–Schio. Il provvedimento, entrato in vigore giovedì 29 gennaio 2026, è stato disposto dal Comune di Vicenza su indicazione della Prefettura con l’obiettivo di aumentare la sicurezza lungo la variante alla SP46, teatro negli ultimi mesi di numerosi episodi pericolosi.

Nella mattinata di giovedì sono iniziati i lavori per rendere inaccessibile il cosiddetto “baffo” di collegamento: sul posto sono stati installati cartelli e barriere che impediscono fisicamente l’accesso alla rampa. La decisione nasce dalla necessità di contrastare le frequenti e illegali inversioni a U effettuate da alcuni automobilisti, nonostante il chiaro divieto segnalato sia orizzontalmente che verticalmente, manovre che hanno già causato diversi incidenti.

Con la nuova configurazione della viabilità, i veicoli provenienti da viale del Sole e diretti verso la fiera o l’autostrada non potranno più immettersi direttamente sulla bretella. Il percorso obbligato prevede ora l’utilizzo della rotatoria, dalla quale sarà possibile accedere alla bretella in condizioni di maggiore sicurezza.

La chiusura avrà carattere sperimentale: l’amministrazione monitorerà l’andamento del traffico e l’efficacia del provvedimento, valutando eventuali correttivi. Il Comune segnala infine che, almeno nella fase iniziale, potrebbero verificarsi rallentamenti temporanei in prossimità della rotatoria per i veicoli diretti verso la fiera o l’autostrada.