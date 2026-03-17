Blitz nei negozi a Venezia: 9 attività chiuse per gravi irregolarità sulla sicurezza

Controlli a tappeto dei carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro a Venezia: nelle ultime settimane sono state ispezionate diverse attività commerciali, in particolare negozi di bigiotteria e chincaglieria, facendo emergere numerose irregolarità.

In totale sono risultate non conformi 14 aziende, con violazioni legate soprattutto alla sicurezza nei luoghi di lavoro e alla gestione del personale. Tra le criticità più frequenti, l’assenza di adeguati sistemi antincendio e la mancata formazione dei lavoratori.

In nove casi è stata riscontrata anche la totale mancanza del Documento di Valutazione dei Rischi, elemento fondamentale per la prevenzione: una situazione che ha portato alla sospensione immediata dell’attività imprenditoriale.

Al termine delle verifiche sono state contestate violazioni sia amministrative sia penali, con sanzioni complessive per circa 30mila euro. L’operazione rientra nell’attività di controllo volta a garantire condizioni di lavoro sicure e regolari.