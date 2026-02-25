Blitz nei locali dell’Altopiano: droga, rissa e carenze antincendio, sospesa la licenza di una discoteca

ASIAGO–GALLIO – Controlli a tappeto nei locali dell’Altopiano e scatta la sospensione per una discoteca. Nella serata di sabato 21 febbraio 2026 il Questore di Vicenza, Francesco Zerilli, ha disposto verifiche straordinarie in diversi esercizi pubblici tra Asiago e Gallio, già oggetto di segnalazioni ed esposti.

L’operazione è stata condotta con un dispositivo interforze che ha visto impegnati Polizia di Stato (Questura e Polizia Stradale), Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Ispettorato del Lavoro e Servizio Igiene dell’Ulss 7 Pedemontana. Il piano di controlli nasce da riunioni coordinate dalla Prefettura di Vicenza per intensificare la vigilanza sui locali di pubblico spettacolo dopo i tragici fatti avvenuti a Crans-Montana, in Svizzera, e in linea con specifiche indicazioni del Ministero dell’Interno.

Nel corso della serata sono stati controllati tre esercizi tra bar e discoteche. Identificate 82 persone, di cui 11 con precedenti penali e/o di polizia. La Polizia Stradale ha verificato 21 veicoli, elevando sanzioni per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza.

A Gallio, per un noto ristorante-bar è scattata una segnalazione al Comune per verifiche su aspetti legati alla safety, in particolare sulle uscite di sicurezza. La Divisione Polizia Amministrativa della Questura sta inoltre valutando il comportamento del gestore che, durante l’ispezione e in segno di protesta, ha lanciato una bottiglietta piena d’acqua colpendo con il contenuto gli operatori impegnati nel controllo.

Più pesante il bilancio per una discoteca di Asiago, in Stradella della Fratellanza. Sui divanetti del locale la Guardia di Finanza ha rinvenuto e sequestrato 1,94 grammi di marijuana. Durante l’ispezione, Polizia e Carabinieri sono intervenuti anche per sedare una rissa scoppiata per futili motivi tra due avventori, un 36enne di Feltre (classe 1990) e un 24enne di Rovereto (classe 2002).