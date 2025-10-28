Blitz della Polizia di Stato sulla sicurezza nei locali: un arrestato, due denunciati, una discoteca sotto indagine

Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre, il Questore della provincia di Vicenza Francesco Zerilli ha disposto un mirato servizio di ordine pubblico per controllare i luoghi di aggregazione ed i locali di pubblico spettacolo del capoluogo. Sotto la lente di ingrandimento sono finite alcune zone cittadine oggetto di segnalazioni ed esposti per possibili situazioni di pericolo e disturbo alla quiete pubblica.

L’attività ispettiva è stata svolta in sinergia tra Questura di Vicenza, Carabinieri del Comando provinciale e la Compagnia SETAF, Guardia di Finanza, Polizia Stradale di Vicenza, Polizia Locale ed l’Ispettorato del Lavoro.

Nella zona di Vicenza Est è stata, pertanto, ispezionata una nota discoteca nei cui confronti erano stati presentati esposti e segnalazioni che evidenziavano la diffusione di musica e rumori (anche nelle pertinenze esterne e nel parcheggio), fino alle 7 del mattino.

In occasione del controllo in questione, gli uomini della Divisione Polizia Amministrativa della Questura hanno notato un buttafuori che svolgeva l’attività senza la necessaria licenza. Il 44enne, di Schio, è stato denunciato.

All’interno del locale sono state controllate numerose persone, tra cui vari soggetti con precedenti penali o di polizia, alcuni anche per gravi reati come rapine, evasione, truffa; presente anche un giovane che nei mesi scorsi aveva ricevuto un “Daspo Willy” dai locali del centro storico di Vicenza per lesioni personali.

La Polizia Locale di Vicenza si è riservata di svolgere ulteriori approfondimenti sugli orari di esercizio del locale nonché sulla possibile modificazione strutturale delle zone destinate allo stazionamento del pubblico con interclusione delle uscite di sicurezza. Le difformità riscontrate saranno a breve segnalate al Comune di Vicenza – Sportello Unico Attività Produttive.

L’Ispettorato del Lavoro di Vicenza ha svolto accertamenti su specifici aspetti di propria competenza, su cui sono in corso approfondimenti: possibile mancato aggiornamento del DVR (sanzione penale), possibili irregolarità nella designazione degli addetti anti-incendio (sanzione penale), possibili irregolarità nell’individuazione degli addetti al primo soccorso (sanzione penale), possibili irregolarità nella documentazione relativa alla verifica periodica dell’impianto di messa a terra (sanzione amministrativa).