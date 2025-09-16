CRONACA
16 Settembre 2025 - 16.05

Blitz anti-spaccio: arrestato 36enne nigeriano

REDAZIONE
Nel tardo pomeriggio di ieri, a Vicenza, in via La Marmora, i Carabinieri della Stazione di Vicenza, impegnati in un servizio di ordine pubblico nell’ambito della cosiddetta “zona rossa” disposto da ordinanza prefettizia, hanno arrestato E.A., 36enne di origine nigeriana, già noto alle forzedell’ordine, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo è stato trovato in possesso di molte dosi di cocaina, ma anche morfina e marijuana, per un peso di circa 15 grammi.

Il materiale sequestrato conferma la precisione e la meticolosità con cui i Carabinieri della Stazione di Vicenza hanno condotto l’attività, inserendosi in un più ampio dispositivo di sicurezza volto arestituire alla cittadinanza la percezione di legalità.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato accompagnato presso la camera di sicurezza in

attesa dell’udienza di convalida fissata per la mattinata odierna, come disposto dall’Autorità

Giudiziaria. Il risultato operativo testimonia ancora una volta l’impegno costante dell’Arma dei

Carabinieri nel controllo capillare del territorio e nella tutela del

