Blitz anti-spaccio: arrestato 36enne nigeriano
Nel tardo pomeriggio di ieri, a Vicenza, in via La Marmora, i Carabinieri della Stazione di Vicenza, impegnati in un servizio di ordine pubblico nell’ambito della cosiddetta “zona rossa” disposto da ordinanza prefettizia, hanno arrestato E.A., 36enne di origine nigeriana, già noto alle forzedell’ordine, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
L’uomo è stato trovato in possesso di molte dosi di cocaina, ma anche morfina e marijuana, per un peso di circa 15 grammi.
Il materiale sequestrato conferma la precisione e la meticolosità con cui i Carabinieri della Stazione di Vicenza hanno condotto l’attività, inserendosi in un più ampio dispositivo di sicurezza volto arestituire alla cittadinanza la percezione di legalità.
