Bassano – Raggira un’anziana: gioielli rubati e fuga, 20enne campano incastrato. Complice un minorenne

Si è spacciato per un carabiniere e ha messo in scena la classica truffa del falso incidente, arrivando a entrare in casa di un’anziana per farsi consegnare i gioielli. A distanza di mesi, però, l’indagine dei Carabinieri di Solagna ha portato a una svolta: un 20enne della provincia di Caserta, già noto alle forze dell’ordine, è stato raggiunto dalla misura cautelare dell’obbligo di dimora. Coinvolto anche un minore di 17 anni, ritenuto l’esecutore materiale del raggiro.

I fatti risalgono al 29 luglio 2025, quando, intorno alle 14, una donna di 81 anni residente a Campolongo di Valbrenta ha ricevuto una telefonata sulla linea fissa. All’altro capo del telefono un sedicente carabiniere di Bassano del Grappa le ha raccontato che il figlio, mentre guidava usando il cellulare, aveva investito una giovane ragazza, finita in ospedale. Per evitare l’arresto del figlio e una denuncia, le è stato chiesto di consegnare subito del denaro.

La donna, non avendo contanti, ha riferito di possedere dei gioielli. A quel punto il falso militare l’ha invitata a raccoglierli, annunciando che di lì a poco sarebbe passato un “collega” a ritirarli. Poco dopo, infatti, un uomo in abiti civili si è presentato alla porta, arrivando a bordo di una Fiat Tipo grigia, guidata da un complice.

Il piano è saltato grazie all’intervento provvidenziale della cognata dell’anziana, che vive nell’abitazione accanto. Capita immediatamente la truffa, ha avvertito la parente. Scoperto, il malvivente ha afferrato i gioielli ed è fuggito di corsa. Un vicino di casa ha tentato di fermarlo e, pur non riuscendoci, è riuscito a segnare il numero di targa, subito fornito ai carabinieri.

Le ricerche hanno portato poco dopo al ritrovamento dell’auto, abbandonata in via Riviera Garibaldi a Valstagna. La Fiat Tipo, intestata a una società di noleggio di Aosta, è stata probabilmente lasciata lì perché notata dai testimoni. All’interno del veicolo i militari hanno recuperato parte dei gioielli rubati, poi riconsegnati alla vittima.

Le indagini hanno permesso di risalire agli occupanti dell’auto anche grazie a un controllo effettuato la stessa mattina dalla Polizia Locale di Montebelluna, che aveva identificato due giovani di origine campana a bordo del mezzo. Le descrizioni fornite coincidevano con quelle dei testimoni, così come le immagini delle telecamere di videosorveglianza, che hanno immortalato il passaggio dell’auto.

Raccolti gravi indizi e ottenuti i riconoscimenti fotografici, i carabinieri hanno denunciato i due alla Procura di Vicenza e a quella per i minorenni di Venezia. Il 12 gennaio 2026 il Gip del Tribunale di Vicenza ha disposto per il 20enne l’obbligo di dimora, con permanenza in casa dalle 20 alle 8. La misura è stata eseguita il 19 gennaio dai carabinieri di Solagna, con il supporto dei colleghi di Castel Volturno.

L’Arma rinnova l’appello alla massima prudenza: in caso di telefonate sospette o richieste di denaro, chiamare sempre il 112. Sul sito ufficiale dei Carabinieri sono disponibili consigli utili per difendersi dalle truffe, in particolare quelle ai danni degli anziani.