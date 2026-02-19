Bassano – Furto aggravato in un bar del centro: denunciati tre stranieri

La Polizia di Stato di Vicenza ha denunciato tre cittadini stranieri per il reato di furto aggravato ai danni di un esercizio pubblico del centro storico di Bassano del Grappa.

I fatti risalgono alla prima mattinata del 25 gennaio 2026, quando due uomini, approfittando della momentanea assenza dell’addetta al bancone di mescita, sono entrati nel locale situato in piazza Libertà e hanno asportato circa 500 euro in contanti dal registratore di cassa. Un terzo complice è rimasto all’esterno con funzioni di osservazione.

Le indagini, condotte dagli operatori del Settore Anticrimine del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Bassano del Grappa, hanno preso avvio dall’analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza dell’esercizio commerciale. Dalle verifiche è emerso che i tre soggetti erano giunti in città in treno pochi minuti prima del furto e si erano allontanati subito dopo utilizzando lo stesso mezzo in direzione Padova.

Sono quindi state acquisite anche le immagini dell’impianto di videosorveglianza installato a bordo del treno regionale utilizzato per la fuga. Dalle stesse è risultato che i tre erano stati verosimilmente sanzionati per mancanza del titolo di viaggio.

A seguito di richiesta formale, Trenitalia ha fornito i verbali di accertamento, dai quali è emerso che i soggetti erano stati identificati tramite documenti d’identità rilasciati dalle autorità rumene.

L’estrapolazione delle effigi dei soggetti sanzionati, tramite specifica banca dati, ha consentito la comparazione con le immagini raccolte dagli investigatori. Grazie alle caratteristiche fisionomiche, le singole responsabilità sono state attribuite a tre cittadini rumeni di 25, 26 e 31 anni, tutti senza fissa dimora, con precedenti di polizia per furti all’interno di esercizi commerciali e pubblici esercizi, disoccupati e gravati dalla misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio dal Comune di Lodi.

I tre sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per rispondere del reato di furto aggravato commesso il 25 gennaio 2026 all’interno del pubblico esercizio di piazza Libertà, a Bassano del Grappa (VI).