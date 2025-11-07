Basi Usa, stipendi bloccati: scatta la protesta dei lavoratori italiani

Lo shutdown americano ferma i pagamenti al personale civile nelle basi di Vicenza, Aviano e Livorno. I sindacati chiedono l’intervento del governo.

Roma, 7 novembre 2025 —

Fisascat-Cisl e Uiltucs hanno proclamato lo stato di agitazione del personale civile italiano impiegato nelle basi militari statunitensi presenti nel Paese. La decisione arriva dopo il mancato pagamento degli stipendi dovuto allo shutdown che da giorni paralizza alcune attività federali negli Stati Uniti.

A essere coinvolti sono oltre 1.500 lavoratori e lavoratrici che operano nelle basi Usa di Vicenza, Aviano e Livorno. I sindacati denunciano una violazione del Trattato bilaterale Sofa del 1951, che impone l’applicazione della normativa italiana in materia di lavoro per il personale locale, inclusi i termini di pagamento previsti dal Contratto collettivo nazionale.

In una nota congiunta, le segreterie nazionali di Fisascat-Cisl e Uiltucs definiscono “intollerabile” la situazione:

“Non è accettabile che le conseguenze di uno stallo politico americano si riversino su lavoratori italiani che garantiscono ogni giorno servizi essenziali nelle basi Usa. È urgente che le istituzioni italiane e statunitensi intervengano per assicurare il rispetto degli accordi e la tutela contrattuale del personale.”

Una lettera ufficiale è stata inviata alla Presidenza del Consiglio, ai ministeri di Esteri, Difesa e Lavoro, e all’Ambasciatore degli Stati Uniti in Italia. I sindacati attendono una risposta rapida per evitare ulteriori tensioni e garantire la regolarità dei pagamenti.