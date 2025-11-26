Autostrade: al via il “Piano Neve” 2025-2026

Verona, 26 novembre 2025

Prosegue il lavoro di A4 Holding per garantire sicurezza e continuità sulla rete autostradale durante la stagione invernale. Dal 15 novembre 2025 al 15 marzo 2026, periodo in cui è in vigore l’obbligo di pneumatici invernali (o, in alternativa, quattro stagioni o catene a bordo), entra ufficialmente in funzione il “Piano Neve”, ovvero il Piano di Gestione delle Emergenze Invernali 2025.

Il programma, illustrato da Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova nel corso di un incontro con i vertici societari e tutte le Sezioni di Polizia Stradale attive lungo le tratte A4 e A31, rappresenta un momento cruciale per condividere procedure, protocolli e modalità operative. Al confronto hanno preso parte anche Prefetture e amministrazioni locali, in un’ottica di coordinamento indispensabile per la gestione delle condizioni meteo avverse.

Il Piano prevede un insieme articolato di misure e risorse per garantire la continuità della viabilità, anche in caso di ghiaccio o neve. “Il nostro obiettivo è garantire un’autostrada sicura e sempre fruibile, anche nelle fasi più critiche dell’inverno,” ha dichiarato Stefano Rossignoli, Direttore Operations della concessionaria. “È un lavoro corale, condiviso con Forze dell’Ordine e istituzioni territoriali, che ci permette risposte tempestive ed efficaci basate su monitoraggi costanti e su un coordinamento operativo continuo”.

Le attività riguarderanno i 236 km delle autostrade A4 Brescia-Padova e A31 Valdastico, oltre a tangenziali e raccordi esterni di competenza. L’intero sistema potrà contare su una struttura consolidata negli anni, potenziata per fronteggiare un clima sempre più caratterizzato da fenomeni estremi. Particolare attenzione sarà riservata alla gestione dei flussi durante il periodo natalizio.

Il piano conferma la disponibilità di oltre 280 mezzi tra spazzaneve e spargisale, operativi 24 ore su 24 e distribuiti nei 14 Centri Servizi Invernali posizionati nei punti strategici della rete. Il personale e i mezzi vengono attivati entro un’ora dalla chiamata: in via preventiva in caso di ghiaccio, oppure successivamente all’evento in caso di nevicate. L’obiettivo è ridurre al minimo i disagi, garantendo tempi di intervento rapidi e continuità nelle attività di sicurezza.

Fondamentale il supporto delle tecnologie avanzate di monitoraggio: 24 centraline meteo dotate di sensori per rilevare ghiaccio, neve e nebbia permettono un controllo continuo della rete e un’attivazione tempestiva delle misure necessarie. A ciò si aggiunge una pianificazione dinamica degli interventi, che consente di mobilitare rapidamente le squadre operative più vicine ai tratti interessati dalle criticità.

A coordinare l’intero sistema è il Centro Operativo di Viabilità (I-COV), cuore nevralgico della gestione della rete. L’I-COV si avvale di 14 Centri Servizi Invernali (8 principali e 6 secondari), 115 pannelli a messaggio variabile, 252 telecamere, 245 colonnine SOS e una rete di dispositivi radiofonici e digitali dedicati all’informazione ai viaggiatori. Le operazioni invernali coinvolgono oltre 500 persone, fra risorse interne – tra cui tecnici del traffico, operatori del centro operativo e ausiliari della viabilità – e personale esterno, impegnato nella guida dei mezzi e nelle attività di presidio delle aree di servizio e di parcheggio.

A4 Holding invita infine gli automobilisti a prestare attenzione alle condizioni meteo e a rispettare gli obblighi di equipaggiamento invernale. Per informazioni in tempo reale sono disponibili il servizio CCISS, le emittenti radiofoniche locali, il portale InViaggio e il chatbot Telegram dedicato di Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova.