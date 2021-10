Attività commerciali in immobili del Comune, riduzione dell’affitto fino al 60%

Una nuova significativa misura è stata decisa questa mattina dalla giunta, su proposta dell’assessore al patrimonio Roberta Albiero, a favore dei negozi e pubblici esercizi in affitto dal Comune.

“Poiché anche il 2021 è stato un anno molto difficile per il commercio – ha annunciato l’assessore Albiero – abbiamo deciso di riproporre e anzi aumentare l’agevolazione sul pagamento degli affitti che avevamo già previsto per il 2020. Se all’epoca avevamo concesso una riduzione fino al 30% degli affitti del trimestre del primo lockdown, con questa nuova manovra arriviamo alla riduzione del 60% sui nove mesi più critici dell’intera pandemia. E’ un’operazione impegnativa per le casse comunali, con un minor introito di 135 mila euro compensato attraverso il Fondo comunale per l’emergenza Covid. Ma è anche un segnale forte e un aiuto concreto che offriamo a chi continua a resistere, dare lavoro e animare la città, anche adesso che molti incentivi sono terminati”.

Potranno accedere all’agevolazione i locatari di immobili commerciali di proprietà comunale che nei mesi delle limitazioni causate dal Covid (marzo, aprile, maggio 2020 e da ottobre 2020 a marzo 2021) hanno avuto un calo di fatturato di almeno il 50% rispetto ai corrispondenti mesi del 2019.

Chi si trova in questa condizione dovrà inoltre aver pagato regolarmente l’affitto prima di febbraio 2020, impegnarsi a non licenziare il personale nel corso del 2021; non aver ricevuto rimborsi per i canoni da altri enti, aver concordato un piano di rientro dei debiti con il Comune.

“A questo proposito – conclude l’assessore Albiero – abbiamo introdotto la possibilità di prorogare il contratto di affitto alle medesime condizioni, in modo da allungare l’orizzonte temporale delle imprese e la conseguente sostenibilità del piano di rientro”.

Il numero dei potenziali beneficiari dell’agevolazione non è cambiato rispetto alla precedente operazione: 41 attività commerciali di cui 29 negozi e 12 pubblici esercizi.