Arzignano, in scena “SOS Nonna”: risate assicurate con lo spettacolo di Francesco Baruto, da Tik Tok al teatro

Continua la rassegna estiva “Estate in Arzignano” con un nuovo appuntamento dedicato al teatro comico. Sabato 26 luglio, alle 21.15, in piazza Libertà andrà in scena lo spettacolo “SOS Nonna”, scritto, diretto e interpretato dall’attore e autore Francesco Baruto, volto emergente del teatro popolare veneto.

Baruto, 23 anni, originario di Monselice, ha iniziato a farsi conoscere nel 2021 pubblicando video sui social dopo il periodo del Covid, nei quali imita con successo le nonne venete. I suoi profili TikTok, Instagram e Facebook hanno raccolto migliaia di follower grazie a questi contenuti ironici e immediati. Nel 2023 ha debuttato a teatro con “Tutto fa brodo Show”, uno spettacolo che ha registrato numerosi sold out.

In questa stagione, Baruto è in tournée nei maggiori teatri veneti con il nuovo spettacolo “SOS Nonna”, un monologo brillante ispirato alla figura della nonna come pilastro della famiglia e della società. Lo spettacolo alterna ironia, ritmo incalzante e riflessioni affettuose su abitudini, proverbi e comportamenti che hanno segnato generazioni. Con una scrittura che oscilla tra dialetto e italiano, Baruto coinvolge il pubblico in un dialogo diretto, divertente e carico di memoria collettiva.

L’evento, a ingresso gratuito, è promosso dall’Amministrazione comunale nell’ambito del ricco programma estivo che da giugno a settembre anima il centro cittadino con musica, teatro, incontri culturali e spettacoli per tutte le età.

“SOS Nonna” rappresenta un’occasione per riscoprire, con leggerezza e intelligenza, le radici del vivere quotidiano e il valore delle relazioni intergenerazionali.

Per ulteriori informazioni sul calendario degli eventi estivi è possibile consultare il sito www.inarzignano.it o rivolgersi all’Ufficio Cultura del Comune.