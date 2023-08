ARZIGNANO – 12 nuovi alloggi Ater assegnati, il sindaco: “Fino ad oggi abbiamo evaso il 30% delle richieste in graduatoria”

Taglio del nastro con il Presidente dell’Ater di Vicenza Valentino Scomazzon e con il Sindaco di Arzignano Alessia Bevilacqua stamattina a Tezze di Arzignano in via Santa Barbara al civico 12 dove l’Azienda ha realizzato, su un’area ceduta gratuitamente dall’Amministrazione comunale, una nuova palazzina di 12 alloggi di erp sovvenzionata. Per l’Ater una spesa complessiva di poco inferiore ai 2 milioni di euro, finanziata totalmente dall’Azienda con proventi di vendita degli alloggi: oggi la consegna dei primi 8 appartamenti alle famiglie in graduatoria.

Si tratta di un fabbricato composto da tre piani fuori terra: il piano primo ed il piano secondo, ad uso residenziale, ospitano sei alloggi ciascuno mentre al piano terra sono ubicati i vani tecnici, le cantine e i posti auto. E’ stato inoltre ricavato un ulteriore posto auto esterno per disabili, situato sul lato sud-est del fabbricato. Tutti i piani sono serviti da un vano scala ed un ascensore. L’intervento è stato realizzato applicando idonee caratteristiche volte al risparmio energetico, garantendo un’efficienza di prestazione energetica globale corrispondente alla classe “A3”: l’edificio è inoltre dotato di impianto fotovoltaico (da 2 kw circa per alloggio) con pannelli integrati al coperto.

VALENTINO SCOMAZZON, PRESIDENTE ATER VICENZA

“Oggi con l’inaugurazione della nuova palazzina da 12 alloggi e la consegna delle prime 8 unità abitative si conclude la prima parte di un lungo iter iniziato alcuni anni fa con la sottoscrizione del Protocollo di intesa tra l’Azienda Ater e il Comune di Arzignano. E’ con grande soddisfazione che mettiamo a disposizione delle famiglie del territorio abitazioni di ottima qualità in classe energetica A3. A loro chiediamo in cambio di avere la massima cura e rispetto dell’alloggio assegnato. Questo è un importante risultato ottenuto grazie alla sinergia di due entità pubbliche che hanno lavorato insieme per dare risposte concrete al ‘bisogno casa’ delle categorie più fragili e in difficoltà della popolazione”.

ALESSIA BEVILACQUA, SINDACO DI ARZIGNANO

“Siamo particolarmente orgogliosi per la costruzione ex novo e l’inaugurazione di questi nuovi alloggi Erp, consegnati a cittadini arzignanesi che ne hanno necessità. La proficua collaborazione con Ater Vicenza e l’impegno costante dell’Amministrazione nelle politiche abitative è una risposta concreta alle persone che cercano casa. I diversi moduli abitativi sono inoltre pensati per diverse tipologie di nuclei famigliari, dalle persone sole alle famiglie con figli. Questi nuovi e moderni alloggi arricchiscono inoltre il patrimonio urbanistico ed edilizio della frazione di Tezze”.

Le tipologie degli appartamenti proposti in locazione a canone sociale sono tre: quattro mini alloggi per due persone con superficie utile di circa mq. 47; quattro bicamere per tre persone con superficie utile di circa mq. 59 e quattro bicamere per quattro persone con superficie utile di circa mq. 65. La costruzione presenta una superficie coperta di mq. 459,34 ed un volume totale di mc. 3.019,72.

L’iter dell’opera è partito a gennaio 2018 con la sottoscrizione di un Protocollo di intesa tra l’Ater di Vicenza e il Comune di Arzignano firmato dall’allora Commissario straordinario dell’Azienda territoriale Valentino Scomazzon e dall’allora Sindaco Giorgio Gentilin: il Comune ha ceduto gratuitamente all’Ater l’area nella lottizzazione Mure, 2.458 metri quadrati complessivi con potenzialità edificatoria di massimo 5.351 metri cubi per la realizzazione della palazzina.

I lavori sono iniziati ad aprile 2021 e si sono conclusi nella primavera di quest’anno: agibilità dell’immobile a giugno, collaudo tecnico-amministrativo acquisito a inizio luglio e successivamente avvio delle procedure per l’assegnazione degli alloggi.