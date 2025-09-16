Arrestato un uomo sorpreso a rubare da un’auto in sosta

Un uomo è stato arrestato dalla polizia locale poco dopo aver rubato oggetti e soldi da un’auto in sosta. Il furto è accaduto nel pomeriggio di lunedì 15 settembre, alle 17.25, quando un cittadino ha visto dalla finestra dell’ufficio e segnalato al comando di Vicenza quel che stava accadendo in via Battaglione Framarin.

L’uomo, dopo aver infranto il deflettore posteriore destro del veicolo con un tondino di ferro, si è impossessato di alcuni oggetti custoditi all’interno, tra cui un paio di occhiali da sole di valore stimato tra i 250 e i 300 euro, un paio di occhiali da vista del valore di oltre 300 euro, e un portamonete contenente denaro contante.Il malvivente si è allontanato di pochi metri e si è nascosto tra le altre auto in sosta per controllare il bottino, ma è stato costantemente osservato dal testimone che aveva già allertato le forze dell’ordine e che, nel frattempo, è stato raggiunto dalla vittima del furto. Quando ha tentato la fuga, l’uomo è stato prontamente bloccato da una pattuglia della polizia locale in borghese, intervenuta sul posto in tempi rapidi.Addosso al fermato sono stati rinvenuti gli oggetti sottratti poco prima, subito restituiti al legittimo proprietario. Sono stati inoltre sequestrati altri beni, presumibilmente provenienti da ulteriori furti commessi nella zona.L’uomo, di 28 anni, è stato arrestato dagli agenti e deferito all’autorità giudiziaria per i reati di furto aggravato e danneggiamento. Ora, in base al codice penale, rischia per il furto aggravato la reclusione da due a sei anni e la multa da 927 a 1.500 euro, mentre per il danneggiamento una pena che va dalla multa fino alla reclusione nei casi più gravi.