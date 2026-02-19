ATTUALITA'CRONACAITALIA e MONDO
19 Febbraio 2026 - 11.33

Arrestato l’ex principe Andrea per il caso Epstein. Terremoto nella Casa Reale britannica

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

L’ex principe Andrea è stato arrestato nella sua residenza di Sandringham, secondo quanto riportato dalla BBC. L’arresto rientra nell’ambito dell’inchiesta per cattiva condotta nello svolgimento di una funzione pubblica legata al caso Epstein.

Le autorità britanniche stanno indagando sul coinvolgimento di Andrea Mountbatten-Windsor in vicende legate all’imprenditore statunitense Jeffrey Epstein, già noto per crimini sessuali e traffico di minori. L’arresto segna un punto di svolta nell’indagine internazionale, sottolineando l’impegno della giustizia a livello globale nel perseguire reati di alto profilo.

Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle accuse specifiche o sulle tempistiche della procedura legale, mentre fonti vicine alla famiglia reale confermano la cooperazione dell’ex principe con le autorità.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Arrestato l'ex principe Andrea per il caso Epstein. Terremoto nella Casa Reale britannica | TViWeb Arrestato l'ex principe Andrea per il caso Epstein. Terremoto nella Casa Reale britannica | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy