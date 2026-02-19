Arrestato l’ex principe Andrea per il caso Epstein. Terremoto nella Casa Reale britannica
L’ex principe Andrea è stato arrestato nella sua residenza di Sandringham, secondo quanto riportato dalla BBC. L’arresto rientra nell’ambito dell’inchiesta per cattiva condotta nello svolgimento di una funzione pubblica legata al caso Epstein.
Le autorità britanniche stanno indagando sul coinvolgimento di Andrea Mountbatten-Windsor in vicende legate all’imprenditore statunitense Jeffrey Epstein, già noto per crimini sessuali e traffico di minori. L’arresto segna un punto di svolta nell’indagine internazionale, sottolineando l’impegno della giustizia a livello globale nel perseguire reati di alto profilo.
Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle accuse specifiche o sulle tempistiche della procedura legale, mentre fonti vicine alla famiglia reale confermano la cooperazione dell’ex principe con le autorità.