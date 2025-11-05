CRONACANORD EST ITALIAVENETO
5 Novembre 2025 - 10.35

Arrestati due ladri albanesi che svaligiavano ville nel Nordest: due complici in fuga

REDAZIONE
PORDENONE – Sono stati rintracciati e arrestati due cittadini albanesi accusati di aver svaligiato, o tentato di svaligiare, tredici abitazioni tra le province di Pordenone, Udine, Venezia, Bergamo e Cremona. L’indagine, denominata “Amg” e coordinata dalla Procura di Pordenone, era partita dopo un furto a San Vito al Tagliamento, dove i militari avevano intercettato un’auto di grossa cilindrata rubata e utilizzata per la fuga.

Le indagini hanno permesso di individuare quattro membri della banda, tutti senza fissa dimora e legati all’area milanese. Due di loro – M.S., 24 anni, e G.A., 31 – sono stati fermati rispettivamente nel carcere di Lodi e a Tradate, in provincia di Varese, dove uno dei due si trovava ai domiciliari. Gli altri due complici sono ancora ricercati.

Il gruppo si muoveva con precisione quasi militare, utilizzando auto sportive rubate, walkie-talkie e strumenti elettronici per eludere i sistemi di sicurezza. Agivano soprattutto di notte, puntando a ville isolate e abitazioni di pregio, spesso dopo brevi sopralluoghi.

Gli arrestati dovranno rispondere di furto aggravato, ricettazione, riciclaggio e resistenza a pubblico ufficiale. Le indagini proseguono per rintracciare i due fuggitivi e chiarire se la banda abbia compiuto altri colpi nel Nord Italia.

