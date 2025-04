“Andrea”, un omaggio tessile alla città di Vicenza e a Palladio

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

L’artista Matteo Pala presenta il tappeto ideato per celebrare Andrea Palladio

e il legame con la città.Un gesto di omaggio alla storia, all’arte e all’identità della città di Vicenza, prende forma in un’opera tessile dal profondo valore simbolico: “Andrea”, il nuovo tappeto realizzato da Matteo Pala, artista e designer vicentino noto a livello internazionale per la sua ricerca nell’ambito del tappeto contemporaneo.L’opera è stata consegnata oggi al sindaco Giacomo Possamai in sala Stucchi a Palazzo Trissino e successivamente collocata nell’ufficio del sindaco.«La donazione di questo tappeto ha un grande valore simbolico perché si tratta di un oggetto che racconta la nostra città attraverso uno dei monumenti più noti, la Basilica palladiana con le inconfondibili serliane ideate da Andrea Palladio – ha detto il sindaco Giacomo Possamai -. Realizzato per essere collocato nella sede di Palazzo Trissino, in differenti versioni verrà esposto anche in altri luoghi per raccontare Vicenza, un modo anche questo per far conoscere la città, il cui centro storico in particolare è ricco di fascino e di storia. Il gesto generoso di Matteo Pala, inoltre, ripete quanto fatto ben 31 anni fa dal padre che aveva realizzato un arazzo con lo stemma di Vicenza, ora collocato all’ingresso di Palazzo Trissino, in occasione del conferimento della seconda medaglia d’oro alla citt໫Con “Andrea” ho voluto offrire un tributo personale alla mia città, con la consapevolezza che il design e la materia possano essere strumenti di racconto e identità. È stato un onore poter coinvolgere Carlo Dal Bianco in questo progetto e presentarlo direttamente al sindaco, che ha accolto con entusiasmo questa iniziativa» – ha dichiarato Matteo Pala.Il tappeto è un oggetto nato per esigenze pratiche e non ornamentali. Serviva cioè a isolare il pavimento delle tende delle tribù nomadi dal freddo e dall’umidità.È diventato anche un elemento d’arredo prestigioso. Il tappeto, il cui disegno è stato affidato all’architetto e designer Carlo Dal Bianco, trae ispirazione dalla figura e dall’eredità di Andrea Palladio, celebre architetto rinascimentale, simbolo indiscusso della città.L’opera rappresenta una sintesi di arte, design e memoria storica, realizzata con l’intento di celebrare la bellezza e il prestigio culturale di Vicenza.L’opera, frutto di una raffinata lavorazione artigianale, misura 300 per 200 centimetri ed entrerà a far parte del patrimonio simbolico della città, testimoniando il legame tra tradizione e contemporaneità, tra il genio palladiano e la creatività del nostro tempo.Dal 18 al 20 giugno 2025 verrà esposta alla Fiera Interior Lifestyle che si svolgerà a Tokyo.

La sede della showroom di Matteo Pala è a Villa Zileri di Monteviale.