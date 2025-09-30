Anderson vince al box office e stacca “La casa delle bambole”

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Trionfo al botteghino per “Una battaglia dopo l’altra”, il film diretto e scritto da Paul Thomas Anderson con Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio Del Toro.Il film sulle rivoluzioni familiari, politiche e sociali uscito questo week end ha incassato oltre un milione di euro (1.069.334 ).

E se sul podio si piazzano in tutte e tre le posizioni delle new entry, il film di Anderson stacca di parecchio anche il film di animazione La Casa delle Bambole di Gabby che porta per la prima volta sul grande schermo l’amata serie di successo globale.Anche lui uscito in sala giovedì ha incassato 736mila euro.

La medaglia di bronzo al box office la conquista invece il quarto scudetto del Napoli di Ag4in, in sala da mercoledì con un incasso di 619mila euro. Ed è sempre una new entry anche la quarta pellicola classificata: La voce di Hind Rajab, la drammatica storia della bambina palestinese divenuta uno dei simboli del massacro della popolazione civile nella striscia di Gaza. La pellicola che ha vinto il Leone d’argento alla Mostra di Venezia e candidato all’Oscar al miglior film straniero ha incassato 425mila euro.

Le new entry spiazzano dal primo posto in classifica relegandolo al quinto il nuovo capitolo della saga del Warren, The Conjuring – Il rito finale, sequel di The Conjuring – Per ordine del diavolo del 2021 e decimo capitolo dell’omonima serie cinematografica. Il film ha incassato nel week end 327mila euro ma nelle 4 settimana di proiezione ha superato i 9 milioni di euro.