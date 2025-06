Altopiano – Auto esce di strada e si ribalta in una scarpata: un ferito

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Asiago, 11 giugno 2025 – Spaventoso incidente all’alba di oggi lungo strada della Fratellanza, ad Asiago. Intorno alle 4.20, un’auto è uscita autonomamente di strada all’altezza del civico 183, finendo ribaltata su un fianco all’interno di una scarpata.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Asiago, che hanno messo in sicurezza il veicolo e collaborato con il personale del Suem 118 per soccorrere il conducente rimasto ferito. Le sue condizioni non sono note, ma è stato trasportato in ospedale per accertamenti.

Presenti anche i carabinieri della compagnia di Thiene, incaricati di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, che non ha coinvolto altri mezzi. L’intervento si è concluso intorno alle 6.20.