Altavilla Vicentina in festa per il trionfo olimpico di Davide Ghiotto

Esplode la gioia ad Altavilla Vicentina per l’oro conquistato da Davide Ghiotto ai Giochi di Milano Cortina. Il pattinatore vicentino, capitano del team azzurro insieme a Michele Malfatti e Andrea Giovannini, ha guidato l’Italia al titolo olimpico nella staffetta inseguimento di pattinaggio velocità.

Un successo storico per il movimento azzurro, che torna sul gradino più alto del podio nel team pursuit a vent’anni dall’oro di Torino 2006, quando tra i protagonisti c’era un altro atleta vicentino, Enrico Fabris.

Nel paese dove Ghiotto è nato e cresciuto, la gara è stata seguita con grande partecipazione anche nei bar del centro. Al termine della prova, tra brindisi e applausi, è partita la festa per celebrare il campione di casa.

Sposato e padre di due figli – il più piccolo nato pochi mesi fa – Ghiotto ha potuto contare sul sostegno diretto della famiglia, presente sugli spalti dello Speed Skating Stadium di Milano sia oggi sia nelle precedenti competizioni.

L’amministrazione comunale, che già lo aveva omaggiato dopo il record mondiale stabilito nel gennaio 2025 nei 10.000 metri con il tempo di 12’25”69, primato ancora imbattuto, sta ora preparando un nuovo momento ufficiale per accoglierlo e festeggiare il ritorno in paese del campione olimpico.