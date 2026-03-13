CRONACAVENETO
13 Marzo 2026 - 11.07

Allarme aereo a Istrana. Caccia italiani decollano e intercettano aereo militare saudita

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Nella notte tra mercoledì e giovedì, molti residenti di Istrana e della provincia di Treviso sono stati svegliati dai motori dei due Eurofighter decollati dalla base del 51° Stormo per intercettare un velivolo militare sconosciuto. La notizia è riportata dal Gazzettino. L’allarme è scattato quando un C-130 dell’Aeronautica Saudita è entrato nello spazio aereo italiano senza seguire le procedure di identificazione standard.

Come previsto dai protocolli di difesa aerea, le basi di pronto intervento hanno attivato immediatamente lo scramble, inviando i caccia a verificare la situazione. Gli Eurofighter sono decollati poco prima dell’1:30 di notte e hanno intercettato il velivolo all’altezza dell’Emilia Romagna.

Il C-130 volava con la radio spenta e non rispondeva alle chiamate delle torri di controllo. I piloti italiani hanno affiancato il velivolo, verificando che non ci fossero emergenze a bordo. Attraverso le procedure internazionali di comunicazione codificate, è stato accertato che il problema era dovuto a un’avaria della radio di bordo. Gli Eurofighter hanno quindi scortato il C-130 fuori dallo spazio aereo nazionale, tornando poi alla base di Istrana.

Il rapido decollo dei caccia non è passato inosservato: sui social sono comparsi post allarmati e con supposizioni fantasiose, compresi scenari di incidenti o esercitazioni militari in corso. In realtà, si è trattato di un normale intervento di sorveglianza aerea, per il quale il 51° Stormo è uno dei reparti più preparati dell’Aeronautica Militare italiana.

L’episodio evidenzia l’importanza della difesa aerea nazionale e il ruolo strategico della base di Istrana, sempre pronta a garantire il monitoraggio dello spazio aereo italiano, anche durante le ore notturne.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Allarme aereo a Istrana. Caccia italiani decollano e intercettano aereo militare saudita | TViWeb Allarme aereo a Istrana. Caccia italiani decollano e intercettano aereo militare saudita | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy