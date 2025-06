Albero caduto a Venezia: ancora 4 ricoverati in ospedale, 8 mandati a casa

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

4 dei 12 turisti rimasti feriti ieri nel crollo dell’albero in Piazzale Roma a Venezia sono ancora ricoverati.Gli altri 8 hanno invece già lasciato gli ospedali: ne dà notizia l’Ansa Veneto. Sulla dinamica dell’incidente, in sostanza sullo stato dell’albero prima dell’improvviso crollo, sono in corso indagini. Pare che i commercianti della zona si fossero detti preoccupati per la staticità del leccio, che in alcune immagini scattate nel recente passato appariva fortemente piegato verso la fondamenta.