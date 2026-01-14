Al via la selezione di cinque partecipanti al programma Erasmus+ Move & Roots

Il Comune di Vicenza, attraverso l’ufficio politiche giovanili e Progetto Giovani Vicenza, promuove la partecipazione di un gruppo di ragazze e ragazzi vicentini allo scambio giovanile Erasmus+ “Move & Roots”. L’iniziativa si svolgerà ad Álora (Málaga), in Spagna, dal 8 al 15 aprile 2026.Si tratta di un progetto di mobilità internazionale co-finanziato dall’Unione europea che punta alla promozione del benessere personale e comunitario attraverso il recupero di giochi tradizionali e popolari in contesti rurali.L’obiettivo è incoraggiare l’attività fisica, favorire la connessione con il paesaggio naturale e promuovere il relax mentale, offrendo ai giovani l’opportunità di staccare dalla sovraesposizione digitale.Progetto Giovani Vicenza è alla ricerca di cinque ragazze e ragazzi tra i 14 e i 16 anni che saranno accompagnati da un group leader di Studio Progetto Cooperativa Sociale che si occuperà di facilitare e monitorare l’esperienza.«Come amministrazione crediamo nel viaggio come strumento di crescita e formazione – ha detto Leonardo Nicolai, assessore alle politiche giovanili del Comune di Vicenza – un impegno dimostrato anche dal recente bando per i Viaggi nella Memoria. Grazie a Studio Progetto riusciamo a proporre valide opportunità, in questo caso per i più giovani, che invitiamo a partecipare».I candidati ideali sono persone motivate, entusiaste e aperte a nuove esperienze interculturali. È richiesta, inoltre, una conoscenza base della lingua inglese. Oltre all’Italia, lo scambio vedrà la partecipazione di giovani provenienti da altri quattro Paesi partner, coordinati dall’associazione spagnola Imagina.I partecipanti alloggeranno presso “Casa Imagina”, una struttura situata a pochi chilometri da Álora, un tipico “pueblo blanco” andaluso. Durante la settimana, i ragazzi saranno immersi nella natura e prenderanno parte a sfide all’aperto e attività ricreative pensate per rafforzare i legami comunitari e la riflessione personale. È prevista inoltre una “serata interculturale” dove ogni gruppo presenterà snack e prodotti tipici della propria regione.Grazie al programma Erasmus+, i costi di vitto e alloggio sono coperti al 100%. È previsto inoltre un rimborso per le spese di viaggio fino a un massimale stabilito dalle linee guida europee. La scadenza per l’invio delle candidature è fissata per il 20 gennaio 2026.Per maggiori informazioni e per le modalità di candidatura, è possibile contattare il Progetto Giovani Vicenza o consultare il sito https://www.informagiovani.vi.it/scambio-giovanile-erasmus-move-roots-in-spagna-14-16-anni/.