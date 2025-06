Al via il posizionamento dei cartelli del Controllo di Vicinato a Montecchio Maggiore

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

È iniziata in questi giorni l’installazione dei cartelli del Controllo di Vicinato a Montecchio Maggiore, iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale in accordo con la Prefettura di Vicenza e già attiva in fase sperimentale. I primi cartelli verranno posizionati in cinque aree del territorio: Bivio San Vitale, Cimitero, Via Borgo e Piscine, Piazza Carli e Fraccon, Viale Stazione. Si tratta delle prime cinque zone su un totale di ventiquattro in cui è stata suddivisa la città. Al termine di questa prima fase, i cartelli verranno progressivamente estesi all’intero territorio comunale.

Il progetto del Controllo di Vicinato è nato con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione tra cittadini e istituzioni, promuovendo una rete attiva e partecipata per la prevenzione della criminalità e del degrado urbano. I gruppi di cittadini volontari, suddivisi per zona e coordinati da referenti locali, svolgono un’attività di semplice osservazione, con il compito di segnalare tempestivamente situazioni sospette, fatti anomali o potenzialmente pericolosi per la sicurezza pubblica: si va dai furti agli atti vandalici, dalle truffe alle aggressioni, fino alla presenza di veicoli abbandonati, persone sospette, situazioni di degrado o disagio sociale. In caso di emergenza, è sempre necessario contattare direttamente le Forze dell’Ordine chiamando la Polizia Locale dei Castelli allo 0444 699437 o il 112. L’iniziativa ha già ottenuto un’ampia adesione da parte della comunità montecchiana, con circa 130 volontari attualmente attivi come “sentinelle” del territorio.

«La Prefettura ha dato il via ufficiale al progetto lo scorso marzo con la firma del protocollo – spiega il vicesindaco Gianfranco Trapula – e con l’installazione dei primi cartelli portiamo a compimento la fase iniziale. L’interesse è stato fin da subito molto alto e auspichiamo che altri cittadini decidano di partecipare. I cartelli che verranno installati in questi giorni non sono soltanto un segnale visibile della presenza del Controllo di Vicinato, ma rappresentano anche un deterrente: indicano chiaramente ai malintenzionati che la zona è monitorata e quindi meno vulnerabile».

Tutte le informazioni relative al progetto, la mappa delle zone attivate e le modalità di adesione come “sentinella” sono disponibili sul sito internet istituzionale del Comune di Montecchio Maggiore, nella sezione dedicata al Controllo di Vicinato.