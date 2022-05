Al via Dark Skies, primo festival dell’astronomia di Asiago

Entra nel vivo la prima edizione del Festival Astronomia Asiago.

Ad aprire ufficialmente l’evento è stato il taglio del nastro della mostra internazionale“Above & beyond”, svoltosi ieri 12 maggio in Sala della Reggenza, Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni.

Un’esposizione affascinante con le più importanti e spettacolari osservazioni astronomiche e scoperte astrofisiche degli ultimi cento anni, ha inaugurato ufficialmente i dieci giorni asiaghesi dedicati al cielo stellato. Un evento che ripercorre i grandi temi dell’astrofisica moderna e dell’esplorazione spaziale.



Ad introdurre il percorso espositivo, un relatore d’eccezione Piero Benvenuti, professore emerito di Astrofisica Università di Padova, direttore del Centre for the protection of the dark and quiet sky from satellite constellation interference (IAU, International Astronomical Union). Tra i presenti l’Assessore al Turismo della Città di Asiago Nicola Lobbia e i rappresentanti istituzionali dei Comuni Partner del progetto.

Curatori della mostra, Rossella Spiga, coordinatrice scientifica del Festival, e Flavio Fusi Pecci.



Da visitare anche la mostra “In chiara difficoltà: di notte oltre la porta di casa, tra natura ed inquinamento luminoso” (al Museo Naturalistico Patrizio Rigoni) per evidenziare, attraverso i fumetti, alcune problematiche dell’inquinamento luminoso nei confronti del mondo naturale.



Tra gli appuntamenti, il Festival ospiterà domani sabato 14 maggio il convegno (su iscrizione) “Astroven V – astronomia pubblica e professionale in Veneto” al Palazzo del Turismo Millepini, e in piazza Duomo il pubblico potrà visitare il planetario gonfiabile “Nemesis Planetarium e realtà virtuale Cosmo Experience”.



Ci saranno escursioni e visite guidate al Telescopio Galileo, esperienze didattiche al Museo dell’Acqua e al Museo Naturalistico e spettacoli teatrali per bambini e famiglie.

Il programma completo degli eventi del “Festival Astronomia Asiago” è consultabile sul sito http://www.astronomiafestival-asiago.it/ e sulla pagina Facebook del Festival dell’Astronomia di Asiago.



Il Festival Astronomia Asiago è un’iniziativa promossa dalla Città di Asiago in collaborazione con il Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Università di Padova, l’Istituto Nazionale di Astrofisica e Arpav (Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto) – e con il Progetto Skyscape, finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e Interreg V-A Italia – Austria 2014-2020.



Un’iniziativa ambiziosa che ben rientra nelle attività sostenibili di “Asiago Go Green”, di comunicazione e sensibilizzazione sui valori e sulle azioni innovative messe in atto per promuovere Asiago come città sostenibile.

L’evento ha il patrocinio internazionale del Centro per la protezione del cielo dell’Unione Astronomica Internazionale (IAU Centre for the protection of the dark and quiet sky from satellite constellation interference).