Al via a Vicenza il Festival delle Relazioni: 4 giorni di eventi fino a domenica

Con l’inaugurazione di due mostre e tre conferenze-convegni, Relazionésimo dà il via alla quattro giorni di eventi che da giovedì 5 a domenica 8 ottobre costruirà una rete capace di coinvolgere dieci diversi luoghi della città. È il Festival delle Relazioni, che ha come main sponsor Banca Generali e il patrocinio del Comune di Vicenza, e si collega al progetto “La proporzione aurea”: l’innovativa mostra che, in Basilica Palladiana e

Palazzo Cordellina dal 1° ottobre al 10 dicembre, propone al visitatore un’esperienza immersiva e coinvolgente, chiamando alcuni grandi artisti contemporanei a riflettere, ciascuno col proprio linguaggio, sul tema

millenario della ricerca della “regola della bellezza”. Il rapporto o,

meglio, appunto la relazione, tra l’uomo e la natura, tra l’uomo e il mondo.

L’appuntamento clou della prima giornata è anche l’ultimo in ordine temporale: l’inaugurazione, alle 19 in Loggia del Capitanio, della mostra fotografica #BG4SDGs – Time to Change. Un evento speciale prodotto da Banca

Generali, main sponsor dell’intero Festival, e dedicato agli obiettivi di

sviluppo sostenibile fissati dall’ONU. Attraverso l’occhio – e gli scatti,

raccolti in giro per il mondo – di un grande fotografo internazionale,

Stefano Guindani, autore di una lunga ricerca dei modi più efficaci per

rappresentare le sfide dei 17 obiettivi dell’Agenda 2030. Documentando da un lato le trasformazioni antropiche, e il loro impatto sugli ecosistemi; ed

esplorando però dall’altro quegli innovativi e coraggiosi progetti di

ripristino che alimentano la speranza nel futuro. L’inaugurazione è su

invito: dal 6 all’8 ottobre la mostra sarà visitabile a ingresso libero.

Prima, saranno quattro gli appuntamenti di giornata. Alle 15.30, in

Fondazione Studi Universitari di Vicenza (viale Margherita, 87), la

conferenza “L’Acqua come Fonte di Relazioni”. Partecipano Edoardo Demo,

Università di Verona; Matteo Macilotti, consigliere della Provincia di

Vicenza con delega all’Ambiente; Mirko Balsemin, presidente della Sezione

Concia di Confindustria Vicenza; Giuseppe Castaman, presidente di Viacqua.

Alle 17 all’I.P.S. “Bartolomeo Montagna” (via Mora, 93) il convegno

“Persone-Scuole-Città. Elementi di armonia tra luoghi e vita sociale per un

ben-vivere urbano”. Con Alessandra Zola, dirigente Istituto Prof. “B.

Montagna”; Guido Zovico, tessitore sociale; Alessandra Lanaro, docente e

architetto; Sophia Los, docente e architetto; e gli interventi degli

assessori del Comune di Vicenza Giovanni Selmo e Cristiano Spiller, della

vicepresidente della Provincia di Vicenza Maria Cristina Franco, dei

rappresentanti di attivazioni territoriali attorno alle aree Contrà Burci,

Settecà, City Campus, Cittadella degli studi.

Di grande interesse anche l’incontro “Relazione e comunicazione nell’ambito

della ricerca spirituale”, alle 18 nello Spazio conferenze della Basilica

Palladiana. Protagonisti saranno Antonio Girardi, presidente della Società

Teosofica Italiana e direttore della Rivista Italiana di Teosofia, e Gaetano

Mollo, già ordinario di Filosofia dell’educazione all’Università di Perugia,

scrittore e presidente del Comitato per lo studio e la divulgazione del

pensiero di Pietro Ubaldi.

Infine, alle 18.30, il vernissage di un’altra mostra, realizzata da uno dei

partner del Festival, la Fondazione Vignato per l’Arte (presso la propria

sede di via Torretti, 48). “Sacre Relazioni” è il titolo della personale

dedicata all’artista veneta Anastasia Moro, in arte A.MO, che aprirà la

programmazione autunnale dell’istituzione.

“Questa prima edizione del Festival delle Relazioni da noi prodotto –

spiega Ketty Panni, presidente di Relazionésimo – costruisce un ricco

programma di incontri, convegni, workshop, approfondimenti, testimonianze,

tavoli di confronto e di socializzazione, proiezioni, spettacoli e giochi.

Attraverso l’economia, la comunità, la cultura esploriamo il senso profondo

del nostro progetto pluriennale: l’idea che il cambiamento della società

passi da una definizione più consapevole del nostro rapporto tra noi e il

mondo. Il Festival, come le mostre, punta a dare stimoli e strumenti in

questa direzione”.

Tra i nomi di maggior spicco coinvolti: Rolando Bellini, Giovanni Caccamo,

Maurizio Casiraghi, Padre Enzo Fortunato, Chiara Giaccardi, Mauro Magatti,

Alfredo Rapetti Mogol, Ugo Morelli, Franco Mussida, Fabio Peri, Paolo

Tofani, Chiara Valerio, l’Orchestra Sinfonica di Sanremo…

​Sullo sfondo, la grande mostra “La proporzione aurea”, in Basilica

Palladiana e a Palazzo Cordellina, con opere di artisti come Michelangelo

Pistoletto, Erica Tamborini, video installazioni, proiezioni, opere

interattive.

Il programma completo e aggiornato del Festival, con la possibilità di

iscriversi: <https://www.relazionesimo.com/prodotto/festival/>

