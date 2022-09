Aism, in piazza con 2 milioni di mele per lottare contro la sclerosi multipla￼

Sabato 1 e domenica 2 ottobre molte piazze si coloreranno di rosso, giallo e verde con le mele di Aism che 14mila volontari distribuiranno in tutta Italia. Due milioni di gustose mele di tre qualità diverse (Grannysmith, Golden e Noared) raccolte in sacchetti da 1,8 kg si potranno avere a fronte di una donazione minima di 10 euro. L’iniziativa ritornerà in piazza anche il 4 ottobre per la giornata del dono, festa di San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia, istituita per celebrare i valori della solidarietà e della sussidiarietà.

“La Mela di Aism” è l’evento di informazione, di sensibilizzazione e di raccolta fondi promosso dall’Associazione italiana sclerosi multipla (Aism) con il patrocinio della Fondazione pubblicità progresso e l’alto patronato della presidenza della Repubblica. Testimonial della campagna lo chef Alessandro Borghese, che anche in questa occasione ha voluto dare il volto all’iniziativa. “Facciamo sparire la Sm con un sacchetto di mele”, è l’appello dell’Associazione. Già da ora è possibile prenotare il proprio sacchetto di mele. Basta contattare la sezione provinciale Aism della propria città il cui elenco è consultabile su http://www.aism.it/mela.

I fondi raccolti nelle piazze andranno a garantire e potenziare i servizi destinati alle persone con Sm e a sostenere la ricerca scientifica sulla sclerosi multipla, grave malattia del sistema nervoso centrale, cronica, imprevedibile e spesso invalidante. La causa e la cura risolutiva non sono ancora state trovate – ricorda una nota – ma grazie ai progressi compiuti dalla ricerca scientifica, esistono terapie e trattamenti in grado di rallentare il decorso della sclerosi multipla e di migliorare la qualità di vita delle persone con sclerosi multipla. Attualmente sono 100 i progetti di ricerca attivi finanziari da Aism e dalla sua Fondazione e 450 i ricercatori impegnati al fianco dell’associazione.