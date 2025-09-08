BASSO VICENTINO - AREA BERICACULTURAEVENTI
8 Settembre 2025 - 18.47

Agugliaro celebra i 150 anni dell’emigrazione italiana in Brasile: cultura, storia ed enogastronomia

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Un ponte tra Veneto e Brasile per riscoprire le radici comuni e valorizzare un’eredità culturale che, a distanza di 150 anni, continua a unire due mondi. È con questo spirito che martedì 9 settembre 2025, ad Agugliaro (Vicenza), si terrà una giornata di eventi dedicata all’anniversario dell’immigrazione italiana in Brasile, con iniziative rivolte ai bambini e agli adulti, nel segno della storia e della tradizione enogastronomica.

L’appuntamento, promosso dal Centro Studi Emigrazione “Luigia Muraro”, in collaborazione con l’Universidade Federal de Santa Maria, l’Universidade Franciscana, il Projeto Quarta Colônia, l’Arpav – Centro Valanghe di Arabba, Slow Food Veneto e altri enti, prevede due momenti distinti:

  • Alle 17.00 presso il Padiglione Multifunzionale di via Umberto I, laboratorio storico, linguistico e musicale per bambini dai 6 ai 13 anni, un’occasione per avvicinare i più giovani alle tradizioni degli emigranti italiani e al legame culturale con il Brasile.
  • Alle 20.00, conferenza e presentazione del libro “La bela polenta: parché zela tanto special?”, volume che racconta la storia di un piatto simbolo dell’identità veneta e della sua trasformazione nelle comunità di emigrati.

Durante la serata interverranno numerosi ospiti e accademici, tra cui Rosemar de Fátima Vestena, Marcos Daniel Zancan e Thais Scotti do Canto Dorow dell’Universidade Franciscana e della Universidade Federal de Santa Maria (Brasile), Catia Dal Molin del Centro Studi Emigrazione “Luigia Muraro”, Nicoletta Morbioli, dirigente UAT Vicenza, e Attilio Saggiarato di Slow Food Veneto.

Un evento che unisce ricerca, memoria storica e riflessione sul presente, mostrando come le radici dell’emigrazione possano ancora oggi ispirare progetti di scambio culturale e valorizzazione del patrimonio enogastronomico tra Italia e Brasile.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Agugliaro celebra i 150 anni dell’emigrazione italiana in Brasile: cultura, storia ed enogastronomia | TViWeb Agugliaro celebra i 150 anni dell’emigrazione italiana in Brasile: cultura, storia ed enogastronomia | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy