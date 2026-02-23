Agguato dopo mezzanotte a Monselice: ferito il titolare di un kebab, è caccia agli aggressori

Notte di violenza a Monselice, dove tra il 21 e il 22 febbraio un commerciante di 26 anni, italiano di origine magrebina, è stato accoltellato in via Carboni.

L’aggressione è avvenuta poco dopo mezzanotte. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane, titolare di un negozio di kebab, sarebbe stato avvicinato da alcune persone che lo hanno colpito con un’arma da taglio, ferendolo a una gamba. Subito è scattato l’allarme ai numeri di emergenza.

I sanitari del Suem 118 hanno raggiunto rapidamente il luogo dell’agguato, prestando le prime cure e trasportando il ferito all’ospedale di Schiavonia. Gli accertamenti clinici hanno escluso il coinvolgimento di organi vitali: la prognosi è di dieci giorni.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Monselice, coordinati dalla Compagnia di Abano. Al loro arrivo gli aggressori si erano già dileguati. Le indagini sono in corso: gli investigatori stanno valutando diverse ipotesi, dall’episodio occasionale a un possibile regolamento di conti. È caccia ai responsabili.