Aggredisce la compagna e scappa con i figli: rintracciato dopo 24 ore, per lui braccialetto elettronico

Ha aggredito violentemente la compagna, già vittima – secondo la denuncia presentata dalla donna – di ripetute vessazioni e violenze fisiche e psicologiche, poi è fuggito portando con sé i figli minorenni. È accaduto a Mestre, dove la segnalazione ha fatto scattare immediatamente le ricerche da parte della polizia.

Protagonista della vicenda un 33enne italiano, residente con la famiglia a Mestre, rintracciato dopo quasi 24 ore in un piccolo centro della provincia di Bergamo. I bambini, trovati in buone condizioni di salute, sono stati riaffidati alla madre su disposizione della Procura di Venezia.

Nei confronti dell’uomo, ritenuto responsabile di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di lesioni personali, entrambi reati aggravati, il tribunale – su richiesta della Procura – ha disposto il divieto di avvicinamento alla donna con applicazione del braccialetto elettronico.

Le ricerche, estese a più territori e supportate anche dall’utilizzo di sistemi di geolocalizzazione, sono state condotte dagli investigatori della Squadra Mobile della questura di Venezia e del commissariato di Mestre. Determinante, per individuare il luogo in cui si era nascosto il 33enne, è stato il coordinamento informativo tra le strutture specialistiche della Polizia di Stato e le altre Squadre Mobili coinvolte, oltre al supporto decisivo della Squadra Mobile di Bergamo che ha consentito la localizzazione dell’uomo nella bergamasca.

Resta ferma la presunzione di innocenza: la responsabilità dell’indagato sarà accertata in via definitiva solo con eventuale sentenza irrevocabile di condanna.