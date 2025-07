Addio a Elio Marioni, fondatore di Askoll Group

Si è spento a 77 anni Elio Marioni, imprenditore visionario e fondatore di Askoll Group, azienda con sede a Dueville. Marioni ha contribuito con le sue intuizioni a tracciare nuove strade nel campo delle tecnologie innovative, in particolare nella mobilità elettrica.

Celebre per la sua capacità innovativa nel campo dei motori elettrici e fondatore di Askoll, azienda di riferimento nella mobilità elettrica, nacque a Pontremoli (MS) nel 1944. Nel dopoguerra la sua famiglia si trasferì nel Vicentino, dove iniziò a lavorare nel settore industriale. Dopo aver maturato esperienze in aziende come Zoppas, nel 1978 decise di intraprendere la carriera imprenditoriale in proprio.

All’inizio si dedicò alla produzione di termostati per acquari, un mercato di nicchia che gli permise di avviare l’attività con investimenti contenuti. Nello stesso anno fondò a Dueville (VI) Askoll, puntando su un’innovazione tecnologica: l’applicazione della tecnologia sincrona ai motori elettrici, che garantiva un risparmio energetico superiore al 50% rispetto ai motori tradizionali, oltre a una maggiore compattezza. Questa tecnologia venne inizialmente impiegata nel settore degli acquari, per poi estendersi agli elettrodomestici e ai sistemi di riscaldamento.

Negli anni 2010 Marioni intuì le potenzialità della mobilità elettrica urbana. Nel 2014 fondò Askoll EVA, una società dedicata alla produzione di veicoli elettrici leggeri, come scooter e biciclette, i cui primi modelli entrarono in produzione nel 2015, segnando l’ingresso dell’azienda nel mercato della mobilità sostenibile.

Sotto la sua guida, Askoll EVA divenne uno dei principali produttori di veicoli elettrici in Europa, con una rete distributiva in diversi Paesi. Nel 2018 l’azienda fu quotata all’AIM Italia, segmento della Borsa Italiana. Marioni ricevette numerosi riconoscimenti per il suo contributo all’innovazione e alla sostenibilità.