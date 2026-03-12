Acque del Chiampo – Chiarimento sulla nomina del direttore generale: “Scelta dell’assemblea dei sindaci”

In riferimento alle polemiche emerse nel corso della campagna elettorale per le elezioni amministrative nel Comune di Arzignano, Acque del Chiampo ritiene opportuno fornire alcune precisazioni in merito alla nomina del direttore generale.

La società evidenzia che la nomina del direttore generale rientra tra le prerogative dell’Assemblea dei Soci, organismo composto dai sindaci dei dieci Comuni serviti da Acque del Chiampo.

Con riferimento alla posizione dell’attuale direttore generale Andrea Chiorboli, si precisa che la sua selezione è avvenuta nel 2021 attraverso una procedura di bando a evidenza pubblica. Al termine dell’iter selettivo, l’Assemblea dei Soci ha deliberato la sua nomina alla direzione generale della società.

Acque del Chiampo sottolinea inoltre che Chiorboli opera all’interno dell’azienda da circa 25 anni, periodo nel quale ha ricoperto diversi incarichi di responsabilità sia in ambito tecnico sia in ambito amministrativo.

La società ricorda infine che i risultati positivi conseguiti negli ultimi cinque anni sotto la sua direzione sono documentati nei report ufficiali dell’azienda, tra cui il bilancio di sostenibilità annuale, pubblicato regolarmente.