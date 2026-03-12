ATTUALITA'CRONACAPOLITICA
12 Marzo 2026 - 14.12

Acque del Chiampo – Chiarimento sulla nomina del direttore generale: “Scelta dell’assemblea dei sindaci”

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

In riferimento alle polemiche emerse nel corso della campagna elettorale per le elezioni amministrative nel Comune di Arzignano, Acque del Chiampo ritiene opportuno fornire alcune precisazioni in merito alla nomina del direttore generale.

La società evidenzia che la nomina del direttore generale rientra tra le prerogative dell’Assemblea dei Soci, organismo composto dai sindaci dei dieci Comuni serviti da Acque del Chiampo.

Con riferimento alla posizione dell’attuale direttore generale Andrea Chiorboli, si precisa che la sua selezione è avvenuta nel 2021 attraverso una procedura di bando a evidenza pubblica. Al termine dell’iter selettivo, l’Assemblea dei Soci ha deliberato la sua nomina alla direzione generale della società.

Acque del Chiampo sottolinea inoltre che Chiorboli opera all’interno dell’azienda da circa 25 anni, periodo nel quale ha ricoperto diversi incarichi di responsabilità sia in ambito tecnico sia in ambito amministrativo.

La società ricorda infine che i risultati positivi conseguiti negli ultimi cinque anni sotto la sua direzione sono documentati nei report ufficiali dell’azienda, tra cui il bilancio di sostenibilità annuale, pubblicato regolarmente.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Acque del Chiampo - Chiarimento sulla nomina del direttore generale: “Scelta dell’assemblea dei sindaci” | TViWeb Acque del Chiampo - Chiarimento sulla nomina del direttore generale: “Scelta dell’assemblea dei sindaci” | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy