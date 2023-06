A Villa Cordellina tributo a Maria Callas

“Maria Callas – Tribute 100”

Gran gala lirico-sinfonico a Villa Cordellina Lombardi a Montecchio Maggiore (VI)

Mercoledì 21 giugno ore 21

Con l’Orchestra Sinfonica del Veneto, i soprani Daria Masiero e Natalia Roman e la partecipazione del tenore Cristian Ricci.

Sarà un omaggio al mito dell’opera di ogni tempo quello che andrà in scena nel parco di villa Cordellina Lombardi a Montecchio Maggiore il prossimo 21 giugno in occasione dei cento anni dalla nascita di Maria Callas. Un gala lirico sinfonico promosso dalla Provincia di Vicenza e sostenuto da Banca delle Terre Venete in collaborazione con l’Orchestra Sinfonica del Veneto. Un evento che segna anche il ritorno dell’Amministrazione Provinciale di Vicenza nell’organizzazione diretta di eventi culturali e musicali, nel solco della rassegna Concerti in Villa che per oltre trent’anni ha abbinato la musica al patrimonio artistico vicentino. In questo caso sarà abbinato all’anniversario storico di fondazione della Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola.

L’evento dal titolo “Maria Callas Gala Tribute 100” sarà una festa di musica all’insegna del belcanto, che ripercorrerà le tappe fondamentali della carriera del celebre soprano di origini greche attraverso un programma di romanze tratte dalle principali opere del suo repertorio, affidate all’interpretazione dei soprani Daria Masiero e Natalia Roman e con la partecipazione del tenore Cristian Ricci. Sul podio dell’Orchestra Sinfonica del Veneto il maestro Marco Titotto.

A condurre la serata sarà Federica Morello, che farà rivivere attraverso la storia dell’opera e gli aneddoti della carriera e della vita l’immenso universo “callassiano”, offrendo un ritratto tutto “veneto” della divina, dagli amori con l’imprenditore veronese Meneghini all’incontro con il direttore d’orchestra Tullio Serafin.

“Sarà emozionante ricordare Maria Callas e il suo legame con il Veneto ascoltando l’opera lirica che risuona nel parco di villa Cordellina Lombardi – afferma Andrea Nardin, Presidente della Provincia di Vicenza- La collaborazione con l’Orchestra Sinfonica del Veneto e con Banca delle Terre Venete, che ha sostenuto l’evento, ci consente di valorizzare una villa che non è solo la sede di rappresentanza della Provincia di Vicenza, ma che è un patrimonio pubblico e come tale abbiamo l’onere e l’onore di mettere a disposizione per eventi di carattere culturale e artistico, nel pieno rispetto del luogo.”

Il galà lirico sarà anche l’occasione per festeggiare i 120 anni di fondazione della Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola, oggi Banca delle Terre Venete, nata proprio il 21 giugno 1903.

“Abbiamo voluto organizzare e sostenere insieme alla Provincia di Vicenza un evento da ricordare- afferma Gianfranco Sasso, Presidente di Banca delle Terre Venete – che sia celebrativo per i nostri soci, ma anche emozionante per tutta la società civile e il pubblico che interverrà. Per noi un anniversario importante, perché ci dà modo di riallacciarci alle nostre radici locali e di riaffermare i valori che stanno alla base del nostro concetto di servizio al territorio di appartenenza. Oggi la banca è evoluta, moderna, innovativa- continua Sasso- ma non ha perso la sua centralità nel segno della mutualità e della cooperazione. La serata vuole testimoniare anche il legame tra la Callas e quel giovane professore di Montecchio, Remo Schiavo, che la seguiva dai suoi esordi veronesi e veneziani”.

Il programma spazia da Bellini a Verdi, da Bizet e Puccini a Mascagni e Giordano.

L’ingresso al concerto è libero con prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento dei posti disponibili. Informazioni e prenotazioni su provincia.vicenza.it e bancaterrevenete.it

In caso di maltempo il concerto si terrà giovedì 22 giugno.