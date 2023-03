A Vicenza e provincia il martedì con il cinema a 3 euro: i film e le sale

A Vicenza e provincia nuovo martedì al cinema con tre euro

Proseguono martedì 14 marzo nelle sale di Vicenza e provincia gli appuntamenti dell’edizione 2023 de “La Regione del Veneto per il cinema di qualità – La Regione ti porta al cinema con tre euro – I martedì al cinema”, progetto pluriennale della Regione del Veneto realizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Cinema d’Essai (FICE) delle Tre Venezie e l’Unione Interregionale Triveneta AGIS.

In città, il Cinema Odeon propone, alle 15.30, 18.00 e 20.30, la visione a tre euro del film “Non così vicino” (Svezia, USA, 2023, 126’) di Marc Forster. Tratto dal comico e commovente bestseller “L’uomo che metteva in ordine il mondo” di Fredrik Backman, l’opera racconta la storia di Otto Anderson, un vedovo scontroso e molto fissato con le sue abitudini. Quando una giovane e vivace famiglia si trasferisce nella casa accanto, l’incontro con Marisol, ragazza brillante e in dolce attesa, crea un’improbabile amicizia che sconvolgerà il suo mondo. Una storia divertente e struggente che racconta come alcune famiglie nascono anche nei luoghi più inaspettati.

In provincia, cinema italiano al Multisala Metropolis di Bassano del Grappa dove, alle 17.45 e alle 20.10, inizia la proiezione di “Grazie ragazzi” (Italia, 2023, 117’) di Riccardo Milani. Di fronte alla mancanza di offerte di lavoro, Antonio, attore appassionato ma spesso disoccupato, accetta un lavoro offertogli da un vecchio amico e collega, assai più smaliziato di lui, come insegnante di un laboratorio teatrale all’interno di un istituto penitenziario. All’inizio titubante, scopre del talento nell’ improbabile compagnia di detenuti e questo riaccende in lui la passione e la voglia di fare teatro, al punto da convincere la severa direttrice del carcere a valicare le mura della prigione e mettere in scena la famosa commedia di Samuel Beckett “Aspettando Godot” su un vero palcoscenico teatrale. Giorno dopo giorno i detenuti si arrendono alla risolutezza di Antonio e si lasciano andare scoprendo il potere liberatorio dell’arte e la sua capacità di dare uno scopo e una speranza oltre l’attesa. Così quando arriva il definitivo via libera, inizia un tour trionfale.

Il Multisala Starplex di Marano Vicentino, infine, punta alle 21.10, su “The whale” (USA, 2022, 117’) di Darren Aronofsky. L’opera racconta la storia di un solitario insegnante di letteratura affetto da una grave forma di obesità̀ che tenta riallacciare i rapporti con la figlia adolescente, con la quale ha perso i contatti, per un’ultima possibilità̀ di redenzione.

Ogni settimana sarà possibile verificare quali opere sono in programmazione sul sito www.agistriveneto.it e sulla pagina facebook @agis.trevenezie.

Il costo del biglietto è di 3 euro. Nel caso di Multisala verificare preventivamente quali proiezioni sono a 3 euro. La prenotazione dei posti è facoltà riservata alla gestione della sala.

Per informazioni

Unione Interregionale Triveneta AGIS.

Tel. 049 8750851

agis3ve@agistriveneto.it

www.agistriveneto.it

www.facebook.com/agis.trevenezie/