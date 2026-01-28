A Vicenza boom del servizio serale a chiamata: oltre 18.400 passeggeri nel 2025, +52% in un anno

Il Servizio Serale a chiamata di SVT, attivo su tutto il territorio comunale di Vicenza, registra una crescita senza precedenti. Nel corso del 2025 sono stati 18.484 i passeggeri trasportati, con un aumento di circa il 52% rispetto al 2024. In crescita anche l’operatività del servizio, con 5.062 corse effettuate contro le 4.538 dell’anno precedente (+11%) e 140.115 chilometri percorsi, rispetto ai 125.605 del 2024 (+11%).

Il servizio consente di spostarsi in città con il trasporto pubblico locale anche in orario serale e notturno, tutti i giorni a partire dalle 20.30, orario indicativo di conclusione delle corse urbane ordinarie. L’operatività prosegue fino alle 23.30 dalla domenica al giovedì, fino alle 2.00 il venerdì e fino alle 3.30 il sabato notte.

La caratteristica principale del Servizio Serale è la modalità “a chiamata”: i mezzi impiegati, più compatti rispetto agli autobus tradizionali, non seguono percorsi fissi ma si muovono liberamente all’interno di una rete di oltre 300 fermate distribuite sull’intero territorio comunale, rispondendo direttamente alle prenotazioni degli utenti. Un software avanzato ottimizza in tempo reale i percorsi in base alle fermate di salita e discesa e agli orari richiesti, garantendo tempi di attesa di fatto nulli: il 95% delle corse arriva puntuale o in anticipo rispetto all’orario comunicato.

«I servizi a chiamata rappresentano un’evoluzione positiva del trasporto pubblico locale – sottolinea l’assessore alla mobilità del Comune di Vicenza, Cristiano Spiller – perché permettono di far incontrare in modo più efficace domanda e offerta di mobilità. Il servizio serale è particolarmente apprezzato dai giovani, che possono contare su maggiore autonomia negli spostamenti e su una soluzione più sicura rispetto all’uso dell’auto privata. I dati del 2025 dimostrano che, con investimenti mirati, è possibile aumentare ulteriormente il numero di cittadini che scelgono il trasporto pubblico».

Soddisfazione anche da parte di SVT. «Da alcuni anni abbiamo scelto strategicamente di coprire la fascia serale e notturna con un servizio a chiamata – spiega il presidente Marco Sandonà – che ci consente di offrire un servizio capillare, tempestivo e personalizzato in orari in cui le corse tradizionali sarebbero necessariamente diradate. Questo approccio ci permette anche di recuperare efficienza e ridurre le emissioni, evitando autobus vuoti». Negli ultimi due anni l’azienda ha investito ulteriormente nel potenziamento del servizio, con l’aggiunta di 80 nuove fermate, l’attivazione di un sistema di prenotazione più avanzato e l’estensione definitiva del servizio fino alle 2.00 del venerdì notte. «I numeri in crescita – conclude Sandonà – sono il risultato diretto di questi investimenti».

Il Servizio Serale a chiamata può essere prenotato tramite l’app SVT ChiamaBus, utilizzata per il 97% delle prenotazioni, oppure telefonando al call center dedicato allo 0444 223113, attivo dal lunedì al sabato (festivi esclusi) dalle 7.00 alle 20.00. Per l’assistenza agli utenti è inoltre disponibile il servizio di cortesia al numero 0444 223118, operativo negli stessi giorni e orari del servizio.

Il costo del biglietto è di 3 euro, con la possibilità di sottoscrivere un abbonamento mensile da 24 euro. I titoli di viaggio possono essere acquistati in Autostazione, nelle rivendite cittadine, al punto informativo del centro commerciale Le Piramidi, direttamente a bordo dei mezzi oppure tramite l’app “SVT Vicenza”.