A Venezia una dimora storica tra arte e tradizione

LA STORIA

L’Hotel Nani Mocenigo Palace ha sede in uno dei più affascinanti palazzi tardo gotici di Venezia,

affacciato sul rio di San Trovaso, una residenza aristocratica nel cuore del sestiere Dorsoduro.

Un’area tra le più ricche per musei e monumenti e una posizione di grande importanza strategica; il

rio di San Trovaso collega il canale della Giudecca al Canal Grande ed è attraversato da tre ponti: il

Ponte delle Meraviglie, il Ponte di San Trovaso del 1532, e il Ponte Longo che congiunge Le Zattere

alla chiesa dei Gesuati.

Edificato nella seconda metà del Quattrocento in uno stile gotico veneziano, il palazzo si

distingue per la facciata ritmata da eleganti quadrifore con balaustre e cuspidi, monofore ogivali e

raffinati portali in pietra d’Istria. Il restauro della facciata fu curato dal Sansovino, illustre

architetto e scultore veneziano. Questa nobile dimora fu donata da Elena Barbarigo al marito

Giorgio Nani come parte della sua dote. Elena era figlia di Agostino Barbarigo (1419/1501), 74°

doge di Venezia, figura di grande influenza tra Quattro e Cinquecento: sotto il suo dogado,

Venezia consolidò il proprio potere nel Mediterraneo orientale e avviò importanti trasformazioni

urbanistiche, come la costruzione della Torre dell’Orologio in Piazza San Marco, Le Procuratorie

vecchie e la committenza della celebre Pala Barbarigo al pittore Giovanni Bellini (oggi al Museo

Correr).La storia del palazzo riflette quindi non solo le vicende familiari di alcune delle più importanti casate veneziane – i Barbarigo, i Nani e poi i Mocenigo – ma anche la ricchezza culturale e politica della

Serenissima. L’area in cui sorge l’Hotel è ricchissima di riferimenti storici: di fronte si trova la

chiesa di San Trovaso, gioiello architettonico e luogo di culto di grande importanza situato nel cuore

di Venezia – ricostruita nel Seicento con una doppia facciata per evitare che le fazioni rivali dei

Castellani e dei Nicolotti si incontrassero – e accanto lo storico squero di San Trovaso, una delle

ultime botteghe artigiane, dove ancora oggi si costruiscono e restaurano le gondole.

GLI INTERNI DELL’HOTEL, TRA AFFRESCHI E DECORAZIONI SETTECENTESCHE

All’interno dell’hotel, restaurato con cura sotto la supervisione della Soprintendenza, convivono

elementi storici originali dell’epoca e interventi contemporanei, come gli imponenti lampadari

scultura realizzati a mano in vetro soffiato di Murano firmati da Fabio Fornasier in un dialogo

vivo tra memoria e design. Gli ambienti conservano importanti affreschi del Settecento di Jacopo

Guarana (1720 – 1808), pittore e affrescatore allievo del maestro Giambattista Tiepolo. Di

origini veronesi, Guarana lavorò a Venezia per importanti commissioni pubbliche e private, come

Palazzo Balbi e Palazzo Mocenigo, fino a tutti gli affreschi nell’interno di Ca’ Rezzonico (1750), una

delle sue opere più importanti, oltre a quelli per la Chiesa di San Tomà e la Chiesa di San Martino;

tra i suoi lavori fuori Venezia, si ricordano soprattutto gli affreschi di Villa Pisani di Stra, uno dei

più celebri esempi di villa veneta sulla Riviera del Brenta. Le sorprese non finiscono qui: l’interno

dell’Hotel Nani Mocenigo Palace conserva anche i preziosi stucchi di Alessandro Vittoria (1525-

1608), scultore che si forma nella bottega di Jacopo Sansovino con il quale collaborò alla

decorazione della Libreria Marciana. Poco dopo il 1560 Vittoria è attivo nella famosa Villa Barbaro

a Maser (Treviso) al fianco di Palladio e Veronese. Tra le sue opere conservate proprio vicino all’hotel

sono le acquasantiere di San Zaccaria (1543) e le statue per San Francesco della Vigna (1561-62) e

per i Frari (1564).

LE CAMERE IN STILE VENEZIANO

Le stanze, alcune delle quali conservano integralmente affreschi e stucchi originali del Settecento,

sono arricchite da preziosi tessuti e boiserie, vetri di Murano, arredi d’epoca, che convivono

armoniosamente con tutti comfort contemporanei. Le 30 tra camere e suite sono tutte diverse tra

loro e regalano scorci unici sul canale, sul giardino segreto o sui tetti della Venezia più autentica.

Tutte gli spazi dell’Hotel raccontano qualcosa di Venezia, della sua storia più autentica per vivere un

soggiorno in tipico stile da nobile veneziano.

LA BAUTA RESTAURANT

Il ristorante interno La Bauta è un omaggio alla tradizione culinaria veneziana e presenta un menù

che esalta i sapori della laguna attraverso ingredienti selezionati e una cucina raffinata. Gli

interni, impreziositi da affreschi originali e lampadari di Murano, creano un’atmosfera elegante e

senza tempo. La cucina celebra la freschezza dei prodotti locali, con piatti che spaziano dal classico

baccalà mantecato ai bigoli in salsa, fino al risotto al nero di seppia, preparato con pesce freschissimo

proveniente dal mercato di Rialto. Le carni pregiate e le verdure di stagione si combinano in creazioni

armoniose, sempre accompagnate da una selezione di vini veneti e internazionali.