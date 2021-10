A Sovizzo riapre l’area archeologica

Weekend culturali a Sovizzo: tornano le visite guidate nell’area archeologica di Via degli Alpini

Domenica 17 settembre 2021 il Comune di Sovizzo propone l’apertura dell’area archeologica megalitica di Via degli Alpini con visite guidate. Un’occasione di accrescimento personale e culturale in collaborazione con il Sistema Museale Agno-Chiampo/Museo Zannato di Montecchio Maggiore e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza. Le visite guidate ad ingresso gratuito saranno disponibili a partire dalle ore 15.30 e verranno organizzate in gruppi di massimo 10 partecipanti per turno. Saranno obbligatori la presenza di greenpass e l’uso della mascherina, mentre l’accesso sarà consentito solo su prenotazione al numero 0444 1802130 o inviando un’e-mail a biblioteca@comune.sovizzo.vi.it. Durante la visita sarà possibile accedere all’interno del complesso cultuale e funerario risalente all’Età del Rame e costituito da tre tumuli (grande, medio, piccolo) in blocchi di pietra e ciottoli. Si potranno osservare da vicino, inoltre, le varie strutture megalitiche di Sovizzo risalenti a più di 5.000 anni fa, normalmente visibili solo dall’esterno. Il programma della manifestazione prevede il ritrovo nell’area archeologica di Via degli Alpini. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale del Sistema Museale Agno-Chiampo – Museo “G. Zannato” – Montecchio Maggiore (www.museozannato.it); il sito del Comune di Sovizzo (www.comune.sovizzo.it) o il sito del Museo Naturalistico Archeologico di Vicenza (museo.archeologia@comune.montecchio-maggiore.vi.it).