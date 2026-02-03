A Padova torna “Donne nella Scienza”

Mercoledì 11 febbraio ricorre la Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza, e come ogni anno – da otto anni a questa parte – Università di Padova e VIMM la celebrano con un evento nato per approfondire e sottolineare il ruolo e il contributodelle donne nella ricerca, nella medicina e nell’imprenditoria.

L’appuntamento – aperto al pubblico e sempre molto atteso e partecipato, sia per celebrare che per incentivare la partecipazione femminile nelle discipline STEM – si chiama “Donne nella Scienza” e quest’anno si terrà a partire dalle 11.00 presso la Sala dei Giganti dell’Università di Padova.

Apriranno la mattinata i saluti della Magnifica Rettrice dell’Università di Padova Daniela Mapelli, della ProRettrice e Delegata alle politiche per le pari opportunità dell’Università di Padova Gaya Spolverato e della Presidente della Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata Giustina Destro, che sottolineeranno l’importanza dell’appuntamento e della giornata in cui si inserisce.

Seguirà la tradizionale tavola rotonda di discussione e riflessione sui temi della giornata, visti e interpretati da diverse angolazioni e prospettive, dal mondo della ricerca a quello dell’università fino a quello dell’impresa: cinque racconti e testimonianze al femminile, introdotte e moderate dallo scrittore e giornalista Francesco Chiamulera, Direttore Artistico di “Una Montagna di Libri”.

Le protagoniste di questa edizione saranno Chiara Briani, Professoressa Associata di Neurologia del Dipartimento di Neuroscienze dell’Università di Padova, Maria Pennuto, Principal Investigator del VIMM e Professoressa Ordinaria di Biologia Molecolare del Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università di Padova, Francesca Sofia, Direttrice Generale di Fondazione Cassa Depositi e Prestiti, e le due Alfiere del Lavoro e Studentesse di Medicina e Chirurgia dell’Università di Padova Serena Affaitati e Giada Baratto.

Le conclusioni saranno affidate a Nicola Elvassore, Direttore Scientifico del VIMM e Professore Ordinario di Ingegneria Chimica del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di Padova.

«Iniziative come Donne nella Scienza sono fondamentali perché rendono visibili modelli femminili credibili e autorevoli, capaci di ispirare le giovani generazioni e di dimostrare che passione, competenza e leadership possono convivere pienamente nei percorsi scientifici e accademici – dice Gaya Spolverato, delegata alle Politiche per le pari opportunità dell’Università di Padova -. Promuovere il talento femminile nella ricerca e nella medicina non è solo una questione di equità, ma un investimento concreto nella qualità dell’innovazione e del futuro della scienza.»

«Donne nella Scienza è un appuntamento a cui sono molto affezionata perché offre a tutti – e soprattutto alle ragazze e a coloro che si stanno formando – la testimonianza di donne che hanno saputo trasformare una passione in una professione o in un percorso di studi e di vita che ha aperto nuove strade e nuovi modi di studiare e comprendere il nostro mondo– ha aggiunto Giustina Destro, Presidente della Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata – VIMM – Sono sicura che le ospiti di quest’anno sapranno entusiasmare il pubblico e appassionare al favoloso mondo della scienza e della ricerca».