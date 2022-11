A Padova la fiera della sigaretta elettronica: Vaping Expo

La 6° edizione di Vaping Expo va in scena dal 26 al 27 Novembre 2022 nel quartiere fieristico di Padova.

L’organizzazione – scrive sul sito – ha scelto di svolgere l’evento a Padova poiché la città del Santo e la Regione Veneto, sono classificate le zone di maggior utilizzo/consumo e vendita dei prodotti e-cig.

La manifestazione padovana sarà impostata sul panorama nazionale come luogo di incontro e di confronto per tutto quel vasto bacino di intensi e fruttuosi scambi commerciali non solo del Nordest, ma anche di tutto il raccordo geografico rapido ed efficace verso Milano, Trento, Bolzano e l’Austria, Udine, Trieste e la Slovenia.

“Vaping Expo Padova – scrivono – garantirà un’offerta ampia e variegata, per intercettare il mutato gusto e la mutata domanda dei visitatori e per avvicinare anche un nuovo tipo di pubblico, che magari si affaccia per la prima volta all’universo del vaping.

Il fumatore che parteciperà per la prima volta all’evento di Padova, troverà all’ingresso del padiglione, uno stand per l’assistenza, il percorso, i consigli e le informazioni riguardanti un’eventuale passaggio dalla “combustione all’inalazione” . Non mancheranno talk e conventions dedicate al settore ( vedi il link progamma eventi )