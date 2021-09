A Padova denunciate tre donne violente: due armate contro i fidanzati

Triplice intervento delle volanti della Questura di Padova per fermare tre donne durante litigi con i fidanzati.

Il primo domenica pomeriggio quando una donna rumena di 31 anni è stata denunciata per porto abusivo d’armi, resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza. Lei stessa aveva chiamato gli agenti durante un diverbio con il compagno. E’ stata trovata ubriaca in auto con una katana.

Domenica notta una 20enne ha chiamato la polizia riferendo che voleva accoltellare il compagno, in zona Chiesanuova. In realtà non era armata e voleva che gli agenti accorressero durante un litigio. E’ stata denunciata per procurato allarme. Infine una 25enne bulgara è stata denunciata per aver ferito con un coltello un uomo di 51 anni dopo aver trascorso la notte con lui (dieci giorni di prognosi per la vittima). E’ stata denunciata