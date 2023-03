A Noventa ultimo appuntamento con i “Martedì Culturali”

Ultimo appuntamento per la rassegna “Martedì Culturali”, arrivata al suo undicesimo incontro, che ospiterà questa sera alle 20.30 presso villa Barbarigo Luciana Bassi con la sua presentazione “La rivoluzione musicale degli anni Sessanta”. La serata, che vedrà affiancata alla relatrice l’insegnante di musica Maria Giuseppina Meneghetti dell’Educandato San Benedetto, sarà un momento per approfondire il periodo che cambiò in modo radicale la musica, facendo evolvere il pop e il rock’n’roll degli anni ‘50 in quello che diventerà il rock vero e proprio.