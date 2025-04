A Monte Berico il rosario per papa Francesco

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Vicenza si stringe in preghiera per Papa Francesco. Questa sera, martedì 23 aprile, alle ore 18, nella Cattedrale di Vicenza sarà celebrata una Santa Messa presieduta dal Vescovo Giuliano Brugnotto, con intenzione speciale per il Santo Padre. La celebrazione sarà trasmessa in diretta su TeleChiara e Radio Oreb.

Domani sera, mercoledì 24 aprile, alle ore 20.30, il Vescovo guiderà invece la preghiera del Rosario nella suggestiva cornice della Basilica di Monte Berico. Anche questo momento di raccoglimento sarà trasmesso in diretta da Radio Oreb, per permettere la partecipazione anche a chi non potrà essere presente fisicamente.

Due occasioni significative per la comunità vicentina, unite spiritualmente al Papa attraverso la preghiera.