A LONIGO “INSIEME NEL GIUBILEO”: UN PERCORSO DI SPERANZA DAL 11 OTTOBRE AL 6 GENNAIO

Un lungo viaggio spirituale e culturale accompagnerà Lonigo nei mesi del Giubileo. Dall’11 ottobre al 6 gennaio il Comune propone “Insieme nel Giubileo”, un ricco calendario di appuntamenti dedicati al tema della speranza, tra incontri, mostre e momenti di riflessione collettiva. “La speranza – sottolinea il sindaco Giacomello – non è qualcosa che dobbiamo cercare negli altri, ma che dobbiamo riscoprire dentro di noi”. L’inaugurazione è prevista per venerdì 11 ottobre alle 10.20 con la mostra “Giubilei e Papi” di Diego Lovato e della cooperativa Alba, allestita nella cappella degli Alpini di San Daniele.