23 Settembre 2025

A Brendola la Festa del miele

REDAZIONE
Domenica 28 settembre, dalle 15 alle 16.30, Villa Vescova aprirà i cancelli per la Festa del miele.

Il programma prevede una degustazione del miele dell’annata 2025 prodotto in Villa Vescova, ma anche attività, accessibili a tutti, alla scoperta dei segreti dell’alveare e dell’arte della smielatura.

Per partecipare è necessario confermare la propria presenza via messaggio al numero 327 4877446 o scrivendo una mail all’indirizzo info@villavescova.it.

Per la partecipazione si richiede un contributo.

Sarà possibile parcheggiare un numero limitato di auto nel cortile della villa.

