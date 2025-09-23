23 Settembre 2025 - 18.44
A Brendola la Festa del miele
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO
Domenica 28 settembre, dalle 15 alle 16.30, Villa Vescova aprirà i cancelli per la Festa del miele.
Il programma prevede una degustazione del miele dell’annata 2025 prodotto in Villa Vescova, ma anche attività, accessibili a tutti, alla scoperta dei segreti dell’alveare e dell’arte della smielatura.
Per partecipare è necessario confermare la propria presenza via messaggio al numero 327 4877446 o scrivendo una mail all’indirizzo info@villavescova.it.
Per la partecipazione si richiede un contributo.
Sarà possibile parcheggiare un numero limitato di auto nel cortile della villa.