A Brendola arrivano gli stalli rosa

Il modulo per richiedere il contrassegno presto disponibile anche sul sito internet del Comune

Il Consiglio Comunale, presieduto dal sindaco Bruno Beltrame, ha approvato all’unanimità l’istituzione di “Stalli rosa”, riservati ai veicoli al servizio di donne in stato di gravidanza o di genitori con bambino al seguito di età non superiore ai due anni e il disciplinare per il rilascio, da parte dell’Ufficio Servizi alla Persona, del relativo contrassegno.

Le aree ove istituire i “parcheggi rosa” saranno individuate dalla Polizia Locale e dai tecnici del Comune che provvederanno anche alla realizzazione di apposita segnaletica sia orizzontale che verticale.

“L’Amministrazione Comunale – spiega Alessandra Stenco, vicesindaco e assessore alla Sicurezza – nell’ambito di una politica a sostegno della famiglia e del miglioramento della qualità della vita, intende agevolare e sostenere la mobilità delle donne in gravidanza e dei neo genitori con bambini al seguito di età non superiore ai due anni, secondo quanto previsto dalle vigenti norme del Codice della Strada”.

Il permesso di sosta cosiddetto “Permesso rosa”, consente esclusivamente la sosta negli spazi riservati e contrassegnati da specifica segnaletica, denominati “stalli rosa”. Il permesso sarà rilasciato alle persone che abbiano almeno uno dei seguenti requisiti: donna residente nel Comune di Brendola ed in stato di gravidanza e-o essere genitore residente a Brendola di un bambino di età non superiore a due anni.

Il “permesso rosa” rilasciato dal proprio Comune di residenza è valido per i “parcheggi rosa” di tutti i Comuni; non sarà comunque possibile parcheggiare nei posti riservati ad altre categorie come disabili, carico e scarico merci o polizia stradale. La domanda per il rilascio del contrassegno può essere già presentata recandosi presso l’Ufficio Servizi alla Persona. Il modulo sarà presto disponibile anche sul sito internet del Comune di Brendola.